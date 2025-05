Intel verloor vorig kwartaal recordbedrag van 15,3 miljard euro na massaontslag

Intel verloor het afgelopen kwartaal 15,3 miljard euro. Dat recordverlies was ingecalculeerd, omdat Intel eerder dit jaar een grote ontslagronde aankondigde. De verliescijfers overschaduwen het feit dat Intel ook nog steeds minder cpu's voor pc's verkoopt dan het had gehoopt.

Intel draaide in het derde kwartaal van dit jaar een verlies van 16,6 miljard dollar, omgerekend zo'n 15,3 miljard euro. Dat is het grootste verlies dat de techgigant ooit leed. Daartegenover staat een omzet van 13,3 miljard dollar, wat meer is dan vorig kwartaal, maar ook zes procent minder omzet dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen de omzet op 14,2 miljard uitkwam.

Het enorme verlies is grotendeels ingecalculeerd. Intel liet in augustus, bij de presentatie van zijn cijfers over het tweede kwartaal, weten 15.000 banen te schrappen. Dat moest nog voor het einde van 2024 gebeuren. Het verlies dat het bedrijf nu leidt, komt dan ook grotendeels voort uit afkoopregelingen en het verder afhandelen van het massaontslag. De bulk van het afschrijvingsbedrag zit in fiscale regelingen en belastingschulden, schrijft het bedrijf.

Intel wil zich in de toekomst blijven richten op zijn aankomende 18A-procedé en andere consumentenproducten, zegt ceo Pat Gelsinger. Desondanks heeft het bedrijf ook daar weer verlies geleden. Alleen de datacenter- en AI-tak van het bedrijf lieten een bescheiden omzetstijging zien, maar in de Client Computing Group, waaronder cpu's vallen, daalde de omzet zeven procent ten opzichte van vorig jaar. Ook ander bedrijfsonderdelen, waaronder mobiele technologie van Mobileye, draaiden minder omzet dan een jaar geleden.