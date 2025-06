'TSMC overweegt Intel-chipfabrieken over te nemen met AMD, Nvidia en Broadcom'

TSMC wil mogelijk een joint venture oprichten die Intels chipfabrieken gaat beheren. Dat zeggen vier ingewijden tegen persbureau Reuters. De chipfabrikant heeft het idee gepitcht bij AMD, Broadcom en Nvidia, die mogelijk een belang in de joint venture kunnen nemen.

Onder het voorstel zou TSMC de chipfabrieken van Intel gaan beheren als onderdeel van de joint venture, zeggen de bronnen tegen Reuters. De Taiwanese chipmaker zou maximaal vijftig procent van de joint venture in handen krijgen. De overige aandelen gaan dan naar Amerikaanse chipbedrijven zoals AMD, Broadcom en Nvidia. TSMC zou het plan ook bij Qualcomm gepitcht hebben, zegt een van de bronnen.

De gesprekken bevinden zich in een vroeg stadium. Het is daarom nog niet bekend of de joint venture er daadwerkelijk gaat komen. Binnen Intel zouden enkele bestuursleden de deal steunen en onderhandelingen hebben gevoerd met TSMC. Sommige leidinggevenden zijn juist 'fel tegen' het plan, zegt Reuters. Bovendien zou een overeenkomst tussen TSMC en Intel uitdagingen met zich meebrengen, aangezien de twee bedrijven hun chipproductieprocessen anders hebben ingericht.

Financiële situatie bij Intel

De onderhandelingen zouden volgen op een verzoek van president Donald Trump. Die zou TSMC hebben gevraagd om te helpen het tij te keren bij Intel, dat momenteel in een lastige financiële situatie verkeert. Daarover gingen eerder al geruchten rond. Een eventuele deal moet goedgekeurd worden door de regering-Trump, die niet wil dat Intel volledig in handen komt van een buitenlands bedrijf. TSMC zou daarom ook maximaal de helft van de eventuele joint venture mogen bezitten en moet daarom samenwerken met Amerikaanse chipbedrijven.

Verschillende media meldden in februari al dat TSMC overweegt om Intels chipfabrieken te gaan beheren op verzoek van Trump. Bloomberg, The New York Times, The Wall Street Journal en DigiTimes zeiden vorige maand dat daarover gesprekken werden gehouden. De deal zou een financieel redmiddel kunnen zijn voor Intel. Dat bedrijf heeft de afgelopen jaren een technische achterstand opgelopen op TSMC en verliest op productgebied terrein aan bedrijven als AMD.

Eind vorig jaar vertrok Intel-ceo Pat Gelsinger plotseling. Gelsinger trad in 2021 aan als topman van de Amerikaanse chipmaker en investeerde miljarden om Intels chipfabrieken terug aan de top te krijgen. Als onderdeel van Gelsingers plannen zou Intel ook chips gaan produceren voor andere bedrijven. Die investeringen hebben vooralsnog geen vruchten afgeworpen. Intel Foundry, de chipproductietak van het bedrijf, draaide vorig jaar een verlies van 13,4 miljard dollar. In 2023 bedroeg dat verlies 7 miljard dollar.

Intels 18A-procedé

Tegelijk heeft Intel veel hoop gevestigd op zijn komende 18A-procedé, waaraan het bedrijf al jaren werkt. Het wordt de eerste node van Intel die gebruikmaakt van zogeheten gate-all-aroundtransistors, die het mogelijk maken om transistors nog verder te verkleinen voor beter presterende chips. Met 18A stapt Intel ook als eerste chipmaker over op backside power delivery, waarmee de stroomvoorziening voor de chip naar de achterkant van de wafer wordt verplaatst.

Tijdens gesprekken in februari zouden Intel-leidinggevenden tegen TSMC gezegd hebben dat 18A technisch superieur is aan TSMC's komende N2-node, aldus Reuters. Dat persbureau meldde eerder deze maand dat verschillende bedrijven productietests doen op Intel 18A, waaronder Broadcom en Nvidia. Ook AMD zou het procedé evalueren. Microsoft, Amazon Web Services en het Amerikaanse ministerie van Defensie hebben zelfs al toegezegd dat ze chips gaan laten maken op 18A. De node gaat later dit jaar in productie.