Google introduceert 'opensource' Gemma 3-AI-modellen, gebaseerd op Gemini 2.0

Google heeft Gemma 3 geïntroduceerd, een verzameling van 'opensource' AI-modellen die gebaseerd zijn op dezelfde technologie als de Gemini 2.0-modellen van het bedrijf. Volgens de techgigant overtreft Gemma 3 de AI-modellen van concurrenten Meta, OpenAI en DeepSeek.

De techgigant zegt dat Gemma 3 de prestaties van Llama-405B, DeepSeek-V3 en o3-mini in voorlopige evaluaties overtreft. Google zou echter zijn meerdere erkennen in DeepSeek-R1. Gemma 3 is verkrijgbaar in de formaten 1B, 4B, 12B en 27B, waarbij de 'B' staat voor het aantal miljard parameters waarover ze beschikken. De modellen hebben een contextvenster van 128k tokens, waardoor ze volgens Google in staat zijn om grote hoeveelheden informatie te kunnen begrijpen en verwerken. Gemma 3 kan tekst, beeld en korte video's analyseren en ondersteunt meer dan 35 talen.

Volgens Google zijn de modellen bedoeld voor ontwikkelaars die AI-applicaties maken die op allerlei apparaten kunnen worden uitgevoerd, zoals smartphones en workstations. Gemma 3 werkt samen met tools als Hugging Face, PyTorch en Google AI Edge. Daarnaast zijn de modellen geoptimaliseerd voor gpu's van Nvidia en AMD, en voor Google Cloud-tpu's.

Google bracht zijn eerste Gemma-AI-modellen iets meer dan een jaar geleden beschikbaar. Gemma heeft lagere hardwarevereisten dan Gemini, waardoor het ook gebruikt kan worden op minder krachtige apparaten zoals smartphones. Gemini 2.0 is juist geoptimaliseerd voor krachtigere systemen en grotere schaaltoepassingen. Hoewel Google de Gemma-familie opensource noemt, worden de modellen aangeboden met een licentie en gelden er bepaalde beperkingen voor het gebruik ervan.