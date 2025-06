Scopely neemt gametak Niantic en Pokémon GO over voor 3,5 miljard dollar

De Amerikaanse ontwikkelaar Scopely neemt de gametak van Niantic, Inc. over voor een bedrag van 3,5 miljard dollar. Hieronder vallen Pokémon GO, Monster Hunter Now en Pikmin Bloom. Alle huidige werknemers van de gametak van Niantic gaan voor Scopely aan de projecten verder.

Volgens Pokémon GO-hoofd Ed Wu is Scopely van plan om het huidige ontwikkelaarsteam van de augmentedrealitygame te ondersteunen en het middelen te bieden. Hij schrijft: "Ik kan niet beloven dat Pokémon GO hetzelfde blijft, omdat het altijd een lopend ontwikkelingsproces geweest is. Maar de manier waarop we maken en evolueren blijft hetzelfde." Scopely bevestigt in een eigen blogpost dat het gehele ontwikkelaarsteam van Niantics gameafdeling door het bedrijf overgenomen wordt. De overname moet nog wel goedgekeurd worden door de relevante marktautoriteiten.

De overname betreft alleen de gametak van Niantic, Inc. Andere AR-titels, zoals Peridot en Ingress, behoren voortaan tot de onlangs opgerichte Spatial-afdeling, die onder controle van Niantic blijft. De oorspronkelijke oprichter van het bedrijf, John Hanke, neemt de leiding over deze nieuwe tak. Aandeelhouders die in Niantic investeerden, worden aandeelhouders van Niantic Spatial. De afdeling wordt grotendeels gefinancierd via het oude bedrijf, hoewel Scopely ook 50 miljoen dollar investeert in Spatial.

Scopely is een mobielegameontwikkelaar met een hoofdkwartier in Californië. Het bedrijf werd in 2023 overgenomen door Savvy Games Group. Dat valt onder het Saudi-Arabische investeringsfonds Public Investment Fund, onderdeel van de Saudische staat en onder de controle van premier Mohammed bin Salman.