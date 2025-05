Saudisch investeringsfonds neemt mobiele-gamemaker Scopely over voor 4,5 miljard

Savvy Games Group wil game-uitgever en -ontwikkelaar Scopely overnemen voor 4,48 miljard euro. Savvy, dat onderdeel is van een investeringsfonds van Saudi-Arabië, en Scopely hebben daar een overkomst over gesloten. Scopely maakt met name free-to-playfranchisegames.

Savvy Games, dat onderdeel is van het Saudi-Arabische Public Investment Fund, schrijft dat het een overeenkomst heeft gesloten met Scopely. Daar wordt 4,9 miljard dollar of 4,48 miljard euro voor neergeteld. Scopely zal 'autonoom blijven werken' onder de naam van Savvy. De overname moet nog worden goedgekeurd door de marktautoriteiten.

Scopely is een bekende naam in de wereld van mobiele games. De uitgever en ontwikkelaar maakt voornamelijk free-to-playgames zoals battleroyalegame Stumble Guys en verschillende klassieke spellen zoals Yahtzee, Scrabble en Go. Scopely wil na de overname voornamelijk 'bestaande franchises verbeteren en groter maken en nieuwe spelersgroepen aanspreken met nieuwe game-ervaringen'.

De overname is een van de grootste in de gamewereld tot nu toe. Op financieel vlak zijn er slechts een handvol overnames geweest die meer opleverden. Vorig jaar maakte Saudi-Arabië al bekend dat het veel geld wilde betalen voor 'een grote game-uitgever', maar daarbij werden nog geen namen of concrete plannen voor genoemd. Het land had het toen over een bedrag van 13,6 miljard euro. Onduidelijk is of het investeringsfond op termijn nog meer overnames wil doen in de gamesector.