Cold Iron gaat door met ontwikkeling Alien-game na overname door Daybreak Games

Gameontwikkelaar Daybreak Games heeft ontwikkelaar Cold Iron Studios overgenomen. In het officiële persbericht maken de bedrijven melding van de ontwikkeling van de Alien-game bij Cold Iron en dat die zal doorgaan. Door allerlei eerdere overnames was dat laatste onzeker.

Daybreak Games neemt het in het Amerikaanse San José gevestigde Cold Iron Studios over, al noemen de bedrijven geen overnamebedrag. Ze benadrukken meerdere keren dat Cold Iron aan een game in het Alien-universum werkt. Deze titel moet voor de consoles en de pc uitkomen.

Craig Zinkievich, een medeoprichter van Cold Iron Studios, behoudt de leiding over de studio en de ontwikkeling van de Alien-game. Deze game is nog niet aangekondigd en er zijn dan ook nog weinig details over bekend. Daybreak omschrijft het als een actievolle sci-fi-shooter die 'niet lijkt op welke bestaande game dan ook'. Het zal de eerste titel van Cold Iron worden.

De ontwikkeling van de Alien-game werd begin 2018 aangekondigd door FoxNext Games, de toenmalige eigenaar van Cold Iron. FoxNext nam de studio destijds over van het opgeknipte Kabam. Vervolgens kwam FoxNext in maart vorig jaar in handen van Disney, waarna FoxNext verkocht werd aan de mobiele game-uitgever Scopely. Dit bedrijf wilde er weer vanaf, waarna Daybreak de nieuwste eigenaar is.

Cold Iron werd in 2015 gevormd door ontwikkelaars die onder meer hebben gewerkt aan City of Heroes, Star Trek Online, Neverwinter en BioShock Infinite. Inmiddels heeft de ontwikkelaar meer dan veertig medewerkers. Daybreak Games is vooral bekend van de Everquest-reeks, Planetside 2 en de battleroyalegame H1Z1.