Aliens: Fireteam is coöperatieve survivalshooter voor pc en consoles

Ontwikkelaar Cold Iron heeft Aliens: Fireteam aangekondigd. Het is een coöperatieve survivalshooter met een derdepersoonsperspectief, die in de zomer zal uitkomen voor de pc en Xbox- en PlayStation-consoles.

De nieuwe game Aliens: Fireteam speelt zich af 23 jaar na de gebeurtenissen van de Alien-filmtrilogie, spelers moeten aan boord van ruimteschip USS Endeavor het opnemen tegen de Xenomorph. Het spel zal twintig verschillende vijanden bevatten, waaronder elf verschillende Xenomorphs. Dat is de naam van de aliens uit de scifi-horrorfilms.

Spelers kunnen kiezen uit vijf klassen: Gunner, Demolisher, Technician, Doc en Recon. Iedere klasse heeft eigen abilities en perks. Er is keuze uit meer dan dertig wapens en ruim zeventig mods en uitbreidingen voor die wapens.

In een trailer toont Cold Iron gameplaybeelden, maar het spel verkeert nog in een alfafase. In de zomer van dit jaar moet het spel uitkomen op Steam en voor de Xbox Series X en S, en de PlayStation 5. Ook komen er versies voor de Xbox One en PlayStation 4.

Cold Iron is een studio die in 2015 is opgericht en bestaat uit ontwikkelaars die onder andere gewerkt hebben aan City of Heroes, Star Trek Online, Neverwinter en BioShock Infinite. Vorig jaar werd de studio overgenomen door Daybreak Games. Dat Cold Iron aan een game in de Alien-franchise werkte, was al bekend. Het is voor het eerst dat daar nu meer details over naar buiten zijn gekomen.