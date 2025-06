Eerste Google-klant meldt mogelijkheid om Gemini Live met video te gebruiken

Een eerste betalende Google One-klant meldt dat die Gemini Live met video kan gebruiken. Daarbij kan Googles AI-model een livestream van de camera uitlezen en daar vragen over beantwoorden. Het was al bekend dat de functie eraan kwam.

Google Gemini met live video,

bron: Kien_PS op Reddit

De knop zit aan de linkerkant van het scherm en voorlopig is het alleen mogelijk om het hele scherm te delen en niet alleen de app, meldt de klant. Op een account zonder Google One-abonnement is de functie niet actief, dus Google lijkt het te activeren per account en niet per apparaat. Dit is de implementatie van het vorig jaar aangekondigde Project Astra.

Google kondigde begin deze maand al aan dat de functie zou gaan komen. Het is onbekend wanneer meer klanten deze functie gaan krijgen. Ook is onduidelijk of en wanneer gratis Google-gebruikers videostreams kunnen laten zien aan Gemini.