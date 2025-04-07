Google maakt Gemini Live-functie die camerabeelden kan gebruiken beschikbaar

Google heeft de Gemini Live-functie uitgebreid met de mogelijkheid om camera- en schermbeelden te delen. Zo kunnen gebruikers met de chatbot praten over wat er op het beeld te zien is. De functie lijkt alleen een still te gebruiken en geen livebeelden.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld Gemini Live vragen hoe ze een rommelige kamer moeten opruimen of problemen zoals een piepende stoel kunnen oplossen, schrijft Google. Andere voorbeelden zijn brainstormen aan de hand van wat er op het scherm te zien is, shoppingadvies of feedback voor een blogpost of profielfoto.

De functie is onderdeel van Gemini Live, een spraakchatbot die gebruikers continu een gesprek laat voeren zonder telkens een knop te hoeven indrukken of een commando te hoeven gebruiken. De mogelijkheid om beeld te delen is sinds maart uitgerold naar gebruikers. Die gefaseerde uitrol is nu klaar. De tool is gratis voor Gemini-gebruikers met een Pixel 9- of Samsung Galaxy S25-toestel. Gebruikers met een andere Android-smartphone moeten het Google One AI Premium-abonnement van 22 euro per maand hebben. Op basis van een korte test door de redactie van Tweakers lijkt de functie alleen een enkel frame te gebruiken en geen live camerabeelden.

Update, dinsdag 8 april: meerdere tweakers geven aan dat de functie nog niet beschikbaar is. De gefaseerde uitrol lijkt dus nog niet helemaal klaar te zijn.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-04-2025 17:10 23

07-04-2025 • 17:10

23

Lees meer

De allerbeste Pixel-accuduur ooit

17 apr 2025 | met video

De allerbeste Pixel-accuduur ooit

Google Pixel 9a Review

131
Babbelen met Google Gemini verloopt vlotter en kan via meer apps
Babbelen met Google Gemini verloopt vlotter en kan via meer apps Nieuws van 27 maart 2026
Google maakt Imagen 4-afbeeldingen duurder en belooft betere tekst in beeld
Google maakt Imagen 4-afbeeldingen duurder en belooft betere tekst in beeld Nieuws van 25 juni 2025
'Gemini Space voor Pixel-telefoons is Googles antwoord op Samsung Now Bar'
'Gemini Space voor Pixel-telefoons is Googles antwoord op Samsung Now Bar' Nieuws van 20 juni 2025
Aantal Google One-abonnees groeide door Gemini Advanced met 50 procent
Aantal Google One-abonnees groeide door Gemini Advanced met 50 procent Nieuws van 16 mei 2025
Elon Musks xAI maakt Grok Vision beschikbaar voor alle iOS-gebruikers
Elon Musks xAI maakt Grok Vision beschikbaar voor alle iOS-gebruikers Nieuws van 23 april 2025
Google betaalt Samsung voor voorgeïnstalleerde Gemini op Galaxy-telefoons
Google betaalt Samsung voor voorgeïnstalleerde Gemini op Galaxy-telefoons Nieuws van 22 april 2025
'Google wil geplande taken aan Gemini toevoegen'
'Google wil geplande taken aan Gemini toevoegen' Nieuws van 20 april 2025
Google brengt Gemini 2.5 Flash uit waarbij redenering kan worden uitgeschakeld
Google brengt Gemini 2.5 Flash uit waarbij redenering kan worden uitgeschakeld Nieuws van 18 april 2025
Google levert Pixel 9a vanaf deze week in Nederland en België
Google levert Pixel 9a vanaf deze week in Nederland en België Nieuws van 14 april 2025
Google dicht Android-zeroday die door Servische autoriteiten misbruikt wordt
Google dicht Android-zeroday die door Servische autoriteiten misbruikt wordt Nieuws van 10 april 2025
Google Docs kan binnenkort podcasts van documenten maken met AI
Google Docs kan binnenkort podcasts van documenten maken met AI Nieuws van 9 april 2025
Eerste Google-klant meldt mogelijkheid om Gemini Live met video te gebruiken
Eerste Google-klant meldt mogelijkheid om Gemini Live met video te gebruiken Nieuws van 24 maart 2025
Google laat Pixel-telefoons verbinding maken met externe camera's
Google laat Pixel-telefoons verbinding maken met externe camera's Nieuws van 4 maart 2025
Google Gemini kan opdrachten uitvoeren in meerdere apps achter elkaar
Google Gemini kan opdrachten uitvoeren in meerdere apps achter elkaar Nieuws van 23 januari 2025
Google brengt Gemini Live voor iOS uit
Google brengt Gemini Live voor iOS uit Nieuws van 16 december 2024
Google stelt release van Nederlandse Gemini Live op iOS met enkele weken uit
Google stelt release van Nederlandse Gemini Live op iOS met enkele weken uit Nieuws van 22 november 2024
Google maakt Gemini Live in het Nederlands beschikbaar
Google maakt Gemini Live in het Nederlands beschikbaar Nieuws van 21 november 2024
Meer producten en artikelen
Smartphones Gemini Google Chatbot Generatieve AI Google Gemini Kunstmatige intelligentie

Reacties (23)

-Moderatie-faq
23
23
15
3
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
basvd 7 april 2025 19:40
Voor de liefhebber, een open source variant met gpt-4o

https://github.com/basvandorst/realtime-gpt4o-videochat
BramVroy @basvd7 april 2025 23:43
Open-source interface tot een closed-source/closed-weights model. Niet om afbreuk te doen aan je werk maar een lezer zou foutief kunnen denken dat je open modellen gebruikt, maar die "open source" gaat dus enkel om de interface + API calls naar de Open Ai servers.
cb2009 8 april 2025 07:29
Kan al enige tijd gratis via https://aistudio.google.com/live, voor nij als blimde, is dit geweldige functie.
HDoc @cb20098 april 2025 07:45
En hier een video hoe dat werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=j-llSb7zT3o
Knijper1962 7 april 2025 17:21
Om te zien of ik mijn bloemen water moet geven is dit wel handig natuurlijk. Als de AI ziet dat de kopjes gaan hangen, kan ie me vertellen dat er water nodig is. /s
Voorlopig zie ik hier voor mij nog geen nut in.
En dat voor slecht 22 euro per maand!
En anders over een poosje de stekker eruit en naar het graveyard

[Reactie gewijzigd door Knijper1962 op 7 april 2025 17:23]

telenut @Knijper19628 april 2025 08:43
Kan het dingen ook bergen, monumenten en gebouwen herkennen? Dan lijkt me dat wel heel leuk als je ergens als toerist aan het wandelen bent...
Yzord @Knijper19627 april 2025 17:39
Je hebt Ai nodig om te zien of de kopjes hangen? Misschien is een bril een optie?
19JM81 @Yzord7 april 2025 22:53
Dat is nu exact wat ik ook de hele tijd denk, net zoals de Rayban glazen met AI met de geweldige vraag "Waar kijk ik naar?"...

In heel veel gevallen snap ik het nut er niet zo van, net zoals ChatGPT om een prijsvergelijking vragen om AirPods Pro 2 aan te schaffen. Moet dat met een product wat zoveel energie kost en wat continue ook met jou input getraind wordt. Is een simpele price watch niet veel effectiever, efficiënter en klimaat vriendelijker?
Kastermaster @19JM818 april 2025 07:32
Ik begrijp je reactie, maar is niet alle technologie ooit zo begonnen? Ik bedoel, vandaag de dag loopt Windows zelden vast, maar met >= Win 98 zat je bijna dagelijks naar een bluescreen te kijken. En toen Marie Curie stralingsziekte kreeg, had zij ook nooit bedacht dat je met radiologie heel veel mensen kon helpen. Wat ik maar wil zeggen: ik denk dat met een beetje geduld en de (financiele) support van een enkeling deze technologie voor velen straks bruikbaar is :)

[Reactie gewijzigd door Kastermaster op 8 april 2025 07:32]

P_Tingen @Yzord8 april 2025 08:52
Hint: misschien kun jij de AI gebruiken om te ontdekken of er een "/s" gebruikt is :+
NielsFL @Knijper19627 april 2025 17:38
Sommige mensen kopen een paard op wielen voor 25K om er vervolgens alleen maar mee naar de supermarkt te gaan. Gemak dient de mens he.

Het nadeel van de camera functie bij ChatGPT (en ik vermoed Gemini) is de opstart tijd. Daardoor is het vaak toch nog handiger om iets op een andere manier op te lossen.

Wanneer ze het sneller maken, en koppelen aan een Meta Rayban of iets dergelijks, zie ik het toch wel erg handig worden.
doltishDuke @NielsFL7 april 2025 23:04
Nou ja, ik heb dat zo ook draaien hier. Ook voor planten, want die heb ik ook staan in kamers waar ik soms twee weken niet kom.

Ik maak een foto met een esp32cam, daar knip ik heel specifiek de stukken uit die ik geanalyseerd wil hebben, die stuur ik via HomeAssistant naar ChatGPT en het antwoord verwerk ik in een sensor op m'n dashboard. Werkt prima :) komt ook niet op een paar seconden natuurlijk.

Wel met de intentie om dat ooit nog eens lokaal te gaan draaien overigens.

[Reactie gewijzigd door doltishDuke op 7 april 2025 23:05]

blueman85 @Knijper19627 april 2025 17:30
Wat zijn mensen weer positief vandaag......
mastair @Knijper19627 april 2025 17:42
Kan technisch ook zo zijn dat je juist teveel water hebt gegeven als de kopjes gaan hangen. ;)
eazyq 7 april 2025 17:22
Als het nou alleen de pixel was begreep ik het nog. Samsung heeft blijkbaar ook een hoop aan Google betaald. Alle andere toestellen moet de gebruiker een abbo afsluiten. Stop het dan in Android 16. Dit is niet netjes vind ik.
MrBuzzkill @eazyq7 april 2025 17:29
Volgens mij is dit ook maar tijdelijk. Ik heb een S25 Ultra, en ik heb 6 maanden Gemini "gratis" gekregen. Daarna mag ik ook de volle 22 euro betalen als ik door wil.
XelaRetak 7 april 2025 17:27
Is het gratis op de S25, of doelen jullie nu op de 6 maanden gratis Gemini Advanced die je bij een S25 krijgt?

Dat lijkt kwa prijs van 22 euro iig wel de insteek te zijn.

Gratis, ja, als lokkertje voor 6 maanden.
Simkin 7 april 2025 17:34
Die gefaseerde uitrol is nu klaar. De tool is gratis voor Gemini-gebruikers met een Pixel 9- of Samsung Galaxy S25-toestel.
Op mijn Pixel 9 pro is deze functie zover ik kan zien iig nog niet beschikbaar
Brandforward 7 april 2025 18:49
Dat is handig voor Google en marketeers! Dan kunnen ze nog beter zien wat je in huis hebt staan om daar mooie bijpassende advertenties overal te tonen. Handig voor mijn klanten maar niet voor mij. Thanks but no thanks.
aileron 7 april 2025 19:06
Dashcam met batterij die als bewegingssensors dient en alle langsrijdende auto's fotografeert en naar Gemini stuurt.
Is dit een parkeercontrole auto?
Als antwoord ja, start parkeermeter.

Tech heeft z'n donkere kanten. Dit verzin ik nu even snel, maar er zijn vast heel veel van dit soort scenario's te bedenken die ontwrichtend kunnen zijn.

Ik hoop dat hier strenge wetgeving voor komt.
Alcmaria 7 april 2025 18:13
"hoe ze een rommelige kamer moeten opruimen" .. man man man.. ik word echt oud.
al__in__gebruik @Alcmaria8 april 2025 08:41
ja, plots ben je gewoon niet meer mee :) had je ooit gedacht dat je niet meer mee ging zijn?
al__in__gebruik 8 april 2025 08:44
Ik betaal voor Gemini maar gebruik het ook elke dag. Ik vind het de prijs waard.
Het is pas echt nuttig beginnen worden door toegang tot mijn dagboeken, foto's en emails enzo.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.