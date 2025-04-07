Google maakt Gemini Live-functie die camerabeelden kan gebruiken beschikbaar

Google heeft de Gemini Live-functie uitgebreid met de mogelijkheid om camera- en schermbeelden te delen. Zo kunnen gebruikers met de chatbot praten over wat er op het beeld te zien is. De functie lijkt alleen een still te gebruiken en geen livebeelden.

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld Gemini Live vragen hoe ze een rommelige kamer moeten opruimen of problemen zoals een piepende stoel kunnen oplossen, schrijft Google. Andere voorbeelden zijn brainstormen aan de hand van wat er op het scherm te zien is, shoppingadvies of feedback voor een blogpost of profielfoto.

De functie is onderdeel van Gemini Live, een spraakchatbot die gebruikers continu een gesprek laat voeren zonder telkens een knop te hoeven indrukken of een commando te hoeven gebruiken. De mogelijkheid om beeld te delen is sinds maart uitgerold naar gebruikers. Die gefaseerde uitrol is nu klaar. De tool is gratis voor Gemini-gebruikers met een Pixel 9- of Samsung Galaxy S25-toestel. Gebruikers met een andere Android-smartphone moeten het Google One AI Premium-abonnement van 22 euro per maand hebben. Op basis van een korte test door de redactie van Tweakers lijkt de functie alleen een enkel frame te gebruiken en geen live camerabeelden.

Update, dinsdag 8 april: meerdere tweakers geven aan dat de functie nog niet beschikbaar is. De gefaseerde uitrol lijkt dus nog niet helemaal klaar te zijn.