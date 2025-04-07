Staatssecretaris wil snel beginnen met bouw van Nederlandse overheidsclouddienst

Er moet 'nog deze kabinetsperiode' een Nederlandse overheidsclouddienst komen. Dat is het voornemen van staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering. Die wil de cloud onderdeel maken van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, zegt hij naar aanleiding van een Tweede Kamermotie.

Zsolt Szabó schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij wil werken aan een 'soevereine overheidscloud'. "Ik zet mij deze kabinetsperiode in voor het realiseren van een soevereine overheidscloud als alternatief voor public clouddiensten", schrijft de staatssecretaris van Digitalisering. "Dit wordt onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie, die dit voorjaar wordt gepubliceerd." Het kabinet-Schoof schreef in zijn regeerprogramma dat het verder wil werken aan een nationale Digitaliseringsstrategie waarin staat hoe de Nederlandse Rijksoverheid omgaat met clouddiensten en ict. Die strategie moet dit voorjaar worden bekendgemaakt.

Szabó wil daarin opnemen dat er een clouddienst komt waarvan Nederlandse overheidsinstellingen gebruik kunnen maken. Nu zijn er al soortgelijke clouddiensten zoals de Justitiële ICT Organisatie die zijn opgezet door ministeries, maar waarvan bijvoorbeeld ook zelfstandige bestuursorganen zoals de Autoriteit Persoonsgegevens gebruik kunnen maken.

Szabó geeft weinig details over hoe een overheidsclouddienst eruit moet komen te zien. Hij legt de link met publiekecloudproviders. Zulke commerciële diensten, zoals die van TransIP, zouden ook door overheden kunnen worden ingezet. Dat is vergelijkbaar met hoe overheden nu bijvoorbeeld hun infrastructuur op AWS hosten.

Een overheidsclouddienst zou een veiliger alternatief daarvoor kunnen zijn, schrijft Szabó. "Deze voorziening moet de kloof overbruggen voor digitale dienstverlening waarvoor het gebruik van public cloud onwenselijk is, bijvoorbeeld vanwege de gevoeligheid van gegevens of wanneer ongewenste afhankelijkheden vermeden moeten worden."

Vragen uit de Tweede Kamer

De staatssecretaris reageert met zijn brief op een eerdere motie die werd ingediend door meerdere Tweede Kamerleden van GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de ChristenUnie, de SP en kabinetspartij NSC. Daarin verzocht de Tweede Kamer 'als doelstelling te hanteren dat de continuïteit van de Nederlandse digitale overheid niet rechtstreeks afhankelijk is van partijen vanuit de Verenigde Staten en deze door te vertalen in het departementale beleid'. De discussie daarover kwam aan het rollen toen vorig jaar bleek dat de beheerder van het .nl-domein zijn hele domeininfrastructuur naar AWS wilde verplaatsen. Na de verkiezing van Donald Trump wilden verschillende Kamerleden dat de overheid kijkt naar de afhankelijkheid van grote Amerikaanse techbedrijven.

Szabó onderschrijft de noodzaak daarnaar te kijken. "De Verenigde Staten is en blijft op veel dossiers een belangrijke bondgenoot, niet op de laatste plaats voor onze welvaart en veiligheid", schrijft hij. "Nederland zet zich er daarom voor in dat we als EU blijven samenwerken en optrekken met de VS, maar tegelijkertijd moeten we wel meer zelf verantwoordelijkheid nemen en ook eensgezind optrekken als EU als het onze kernbelangen betreft. Ik ben het wel met u eens dat een te grote afhankelijkheid van één of een enkele marktpartij ongewenst is. In de afweging welke data we in eigen beheer verwerken en wat in de public cloud moeten risicovolle strategische afhankelijkheden én marktconcentraties worden meegewogen."