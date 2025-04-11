Rijksoverheidsambtenaren moeten verplicht cursus Digitale Weerbaarheid volgen

Nederlandse Rijksambtenaren moeten verplicht een opleiding gaan volgen waarin zij leren correct met gevoelige informatie om te gaan. De opleiding Digitale Weerbaarheid richt zich onder andere op veilig werken in verschillende omstandigheden en het omgaan met persoonsgegevens.

De opleiding bestaat in de vorm van een e-learning, schrijft de overheid. De opleiding bestaat uit zeven modules. Vier daarvan gaan over veilig werken, zowel voor kantoor- als thuiswerkomgevingen, voor onderweg of voor het samenwerken met collega's. Ook is er een module genaamd 'omgaan met informatie' en een module die gaat over het behandelen van persoonsgegevens en privacygevoelige data. Tot slot heeft de training een securitycomponent. "Met de online basisopleiding leer je op verschillende manieren hoe jij kunt bijdragen aan de digitale weerbaarheid van jezelf en de Rijksoverheid", schrijft de overheid.

Overheidsorganisaties zoals ministeries mogen zelf bepalen op welke manier ze de opleiding indelen, maar de opleiding wordt wel verplicht voor alle werknemers en leidinggevenden binnen de Rijksoverheid. Overheidsinstellingen die geen eigen opleidingsmodule hebben, kunnen dat doen via de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, of Radio-omgeving. Die afdeling heeft de training samen met de CIO Rijk opgesteld.

Ambtenaren besteden ongeveer vier uur aan het doorlopen van de e-learning. Ze krijgen daarbij aan het eind een toets.