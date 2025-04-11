Onderzoeker vindt verdachte unlisted Chrome-extensies met miljoenen installaties

Cybersecuritybedrijf Secure Annex heeft 35 Chrome-extensies ontdekt die verdacht gedrag vertonen. Ze zijn allemaal unlisted, wat wil zeggen dat ze alleen te vinden en te installeren zijn door mensen die de link naar de extensie hebben.

John Tuckner van Secure Annex schrijft in een blogpost dat de extensies, die door meer dan vier miljoen mensen zijn geïnstalleerd, soortgelijke functionaliteit beloven. Dit omvat adblocking, browser- of privacybeveiliging en verbeterde zoekresultaten.

Tuckner merkt op dat de code voor het geclaimde gebruiksdoel echter zeer beperkt is of helemaal ontbreekt. De extensies vragen bovendien een brede lijst aan permissies. Hierdoor krijgen ze niet alleen toegang tot cookies en webverkeer op alle bezochte URL's, maar kunnen ze ook browsertabbladen beheren en scripts uitvoeren.

De beveiligingsonderzoeker kon de 35 extensies aan elkaar linken door het gemeenschappelijke domein unknow.com, dat volgens de code opvallend genoeg geen ander praktisch nut lijkt te hebben. Ook opmerkelijk is dat sommige van de extensies gemarkeerd zijn als ‘Featured’ door Google. Gebruikers kunnen ze namelijk niet terugvinden omdat ze niet geïndexeerd zijn door zoekmachines en ook niet terug te vinden zijn in de Chrome Web Store.

Tucker vraagt zich af hoe het mogelijk is dat zoveel gebruikers de unlisted extensies hebben geïnstalleerd. De onderzoeker heeft ze aangegeven bij Google en gaat in de gaten houden of ze uit de Web Store worden verwijderd.