Google wijzigt Chrome-extensiebeleid na kritiek op praktijken Honey

Google past zijn affiliatebeleid voor Chrome-extensies aan na diverse beschuldigingen aan het adres van de browserextensie Honey. De couponextensie van PayPal zou affiliatelinks vervangen door zijn eigen en daarmee inkomsten afnemen van influencers.

Volgens de vernieuwde extensiebeleidsregels van Google mogen affiliatelinks, -codes en -cookies alleen worden gebruikt als ze een duidelijk voordeel bieden aan de gebruiker. Het is dus verboden om affiliatelinks te plaatsen die geen korting, cashback of donatie verstrekken. Ook verbiedt de techgigant het veelvuldig invoegen van affiliatelinks op de achtergrond. Daarmee moet voorkomen worden dat bestaande affiliatelinks worden vervangen.

Honey werd in december door een youtuber beschuldigd van oplichting. De dienst zou de voorkeur geven aan eigen kortingen, in plaats van de hoogste korting. Daarnaast zou Honey affiliatelinks onderscheppen van influencers, ook bij het promoten van de dienst. Honey past naar verluidt zijn eigen cookies toe bij de online aankoop van een product, waardoor Honey de commissie verdiende, en niet de persoon die de dienst promootte.

In januari stapte een andere youtuber samen met andere advocatenbureaus naar de rechter vanwege dezelfde praktijken. De aanklagers eisen in de classactionrechtszaak een schadevergoeding voor de misgelopen korting van gebruikers, en de verloren omzet uit affiliatelinks voor youtubers, streamers en andere influencers die door Honey werden betaald om de dienst te promoten. Het YouTube-kanaal Linus Tech Tips stopte in 2022 om soortgelijke redenen de samenwerking met Honey.

De browserextensie Honey zoekt naar kortingscodes en past deze automatisch toe bij online aankopen. Honey werd in 2020 overgenomen door PayPal voor rond de 4 miljard dollar. PayPal zei eerder in een reactie dat Honey zich houdt aan industriestandaarden, zoals last-click attribution, en dat de dienst gebruikers helpt bij het vinden van kortingen.