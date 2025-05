NCSC publiceert Wall of Fame met impactvolste overheidshackers

Het Nederlands Nationaal Cyber Security Centrum heeft een lijst gepubliceerd van ethisch hackers die de waardevolste kwetsbaarheden hebben aangedragen in 2024. In de lijst staan niet de specifieke kwetsbaarheden die zijn opgelost, maar het gaat onder andere om bugs in het Kadaster.

Een T-shirt voor ethisch hackers

Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft voor de derde keer een Wall of Fame gepubliceerd. Daarin staan verschillende beveiligingsonderzoekers die in 2024 via responsible disclosure een bug hebben aangedragen bij het NCSC. Het NCSC is verantwoordelijk voor het bugbountybeleid van de Nederlandse Rijksoverheid. Een hacker die een kwetsbaarheid vindt op een website of dienst van bijvoorbeeld een ministerie, kan die melden bij het NCSC in plaats van het ministerie zelf.

De Wall of Fame bevat geen informatie over de specifieke kwetsbaarheden die gemeld zijn, maar alleen de namen van de hackers. Een daarvan, Chester van den Bogaard, stond al eerder op de lijsten. Een andere hacker, Jelle Ursem, is onder andere ook op Tweakers actief als Schizoduckie. We interviewden hem in 2022 over zijn werk als bugbountyjager.

Hoewel de specifieke kwetsbaarheden niet genoemd worden, zijn die van sommigen alsnog te vinden. Hackers Roel van Etten en Jules Huls, op Tweakers actief als ApexAlpha, beschreven eerder al publiek hoe ze afgeschermde Kadaster-data wisten te bemachtigen. Een andere kwetsbaarheid werd ontdekt door Alwin Peppels, die verkeerslichten op afstand kon bedienen en zijn bevindingen deelde met RTL Nieuws. Het NCSC zegt dat het een jury gebruikt om alle binnengekomen meldingen te beoordelen voordat ze op de Wall of Fame kunnen komen. Daarbij moet een bugmelding 'een grote impact hebben op de digitale veiligheid van Nederland', of moet er veel gevoelige data kunnen worden bemachtigd.

Het NCSC begon in 2022 met een Wall of Fame. Ethisch hackers die een bug aandragen krijgen geen geldbeloning, maar wel een T-shirt met daarop de tekst "I hacked the Dutch government and all I got was this lousy T-shirt". Hackers die op de NCSC-Wall of Fame komen te staan, krijgen een trui met daarop een iets andere tekst: "I am on the 2024 Wall of Fame of NCSC and all I got was this lousy hoody!"

Op de Wall of Fame staan de volgende hackers:

Alex Hornyai LinkedIn Alwin Peppels - Andreas Hauser LinkedIn Chester van den Bogaard LinkedIn Erik de Jong LinkedIn Jelle Ursem Website Jeroen van den Bosch Linkedin Jules Huls & Roel van Etten LinkedIn & Website Wrecker1602 - Robin van Lutterveld Linkedin Wilfred Vos Linkedin

Update 12.58 - Jelle Ursem werd in het artikel aanvankelijk per abuis Van Ursem genoemd.