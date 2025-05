Somfy lijkt lokale toegang uit TaHoma-api te hebben verwijderd

Somfy lijkt de toegang tot de lokale api van zijn TaHoma-apparatuur te hebben afgesloten. Gebruikers van platformen als Home Assistant en OpenHAB merken op dat ze voortaan alleen via de cloud toegang kunnen krijgen tot de apparatuur.

Onder andere op de GitHub-pagina van Home Assistant klagen gebruikers dat de lokale api van Somfy-apparaten niet meer werkt. Somfy maakt van oudsher huishoudelijke apparaten en heeft daar sinds enkele jaren een eigen TaHoma-smarthomeplatform en bijbehorende hub voor, waarmee het mogelijk is verbonden apparaten zoals schakelaars en rolgordijnen te bedienen. De lokale api-toegang maakte het mogelijk de apparatuur te bedienen via andere platformen zoals Home Assistant en OpenHAB.

Dat laatste lijkt niet meer zomaar mogelijk sinds een recente update. Somfy bracht eerder deze week TaHoma 1.29 uit, al staat daarin niets concreets over het stopzetten van lokale api-toegang. In de voorgaande update, 1.28, werd nog ondersteuning voor Netatmo-apparaten en integratie met SmartThings toegevoegd, maar het is niet duidelijk of dat gerelateerd is aan de huidige veranderingen.