Nederlandse webshop gaat iot-gordijnsysteem Slide verkopen na merkrechtovername

De Nederlandse webshop Robbshop gaat het iot-gordijnsysteem Slide weer aanbieden. Het bedrijf kocht na het faillissement van Innovation in Motion het merkenrecht op de Slide. Het bedrijf bevestigt aan Tweakers dat het product, na een succesvolle voorverkoop, een doorstart maakt.

Robbshop heeft het product definitief in zijn webshop geplaatst. De Slide Pro kost 299 euro, net zoveel als de Slide aanvankelijk kostte, al krijgen vroege kopers korting. "Inmiddels hebben wij besloten dat de productie van Slide definitief doorgaat", zegt Bas de Wit van Robbshop tegen Tweakers.

De doorstart komt nadat de originele maker van de Slide, Innovation in Motion, vorig jaar faillissement aanvroeg. De makers zeiden toen nog wel lokale api-toegang aan het verbondengordijnensysteem toe te voegen, zodat gebruikers hun gordijnen nog konden bedienen via bijvoorbeeld Home Assistant, maar de verkoop van het product en de cloudtoegang werden stopgezet.

Na het faillissement kocht de Nederlandse webshop Robbshop het merkenrecht van de Slide op, naast een restpartij aan Slides. Het bedrijf startte vervolgens een crowdfunding om de verkoop opnieuw op te starten. Het bedrijf zei dat het minimaal 350 Slides wilde verkopen in een voorverkoopfase. Als dat aantal werd gehaald, zou het bedrijf een nieuwe productie opzetten. "Inmiddels hebben we al meer dan 850 Slides verkocht", zegt De Wit van Robbshop. Daarmee kan het bedrijf dus nieuwe Slides gaan leveren. Het duurt nog wel een tijdje voordat die binnen zijn; de verwachte leverdatum van de Slide ligt in juni.