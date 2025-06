Netwerkstoring bij Defensie leidt tot problemen bij Nederlandse overheden

Door een storing bij Defensie kunnen Nederlandse hulpdiensten momenteel lastig met elkaar communiceren. Ook onder meer DigiD, de Kustwacht, de Koninklijke Marechaussee en Eindhoven Airport ervaren problemen, die hoogstwaarschijnlijk te maken hebben met het Diginetwerk.

Inmiddels lijken meerdere problemen langzaam op te lossen. Veiligheidsregio's zeggen tegen NU.nl dat de problemen met het C2000-communicatiesysteem in veel gevallen lijken te zijn opgelost. Defensie zegt nog op zoek te zijn naar de exacte oorzaak. De Marechaussee zegt op X dat het weer telefonisch bereikbaar is en weer noodpaspoorten kan verstrekken.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt aan Tweakers dat er 'een storing gaande is op een van de netwerken van Defensie'. "Daardoor kan het zijn dat verschillende uitvoeringsorganisaties van de overheid daar last van hebben."

Defensie doet 'uit operationele overwegingen' geen uitspraken over welk netwerk het precies gaat. Meerdere tweakers leggen aan ons uit dat het mogelijk gaat over Nafin, het Netherlands Armed Forces Integrated Network. Dat is een glasvezelnetwerk dat beheerd wordt door Defensie. Daar lopen verbindingen overheen die mogelijk voor de problemen zorgen. Ook de Telegraaf meldt dat de storing mogelijk in Nafin ligt.

Het bedrijf eGem meldt dat de storing het Diginetwerk treft. Dat bedrijf is een van de beheerders van Diginetwerk. De problemen met Diginetwerk zijn niet de oorzaak van de storing, maar een gevolg ervan, zegt het bedrijf tegen Tweakers. Iets na 12.30 uur meldt eGem dat het bedrijf signalen heeft gekregen dat 'een aantal voorzieningen weer bereikbaar zouden zijn'.

Het Diginetwerk wordt onder meer beheerd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is een systeem waarbij verschillende overheidsdiensten aan elkaar kunnen worden gekoppeld. De RvIG schrijft op zijn website zelf al dat er een storing plaatsvindt waardoor 'de systemen BRP-V, BvBSN, RNI, TMV, Mailbox-server, KWM, BRP API en diensten binnen het Reisdocumentenstelsel 'niet of verminderd beschikbaar' zijn'.

Het Diginetwerk wordt ook beheerd door KPN. Dat meldt zelf dat er een storing aan de gang is waar ook consumenten last van hebben, onder andere in hun telefonie. Die storing lijkt echter los te staan van die bij het Diginetwerk. "We hadden vanochtend last van een probleem in het routeren van het spraakverkeer. Dat is rond 10.35 uur opgelost. We zijn nog bezig met een onderzoek naar de exacte oorzaak, maar het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat deze twee storingen gerelateerd zijn", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Tweakers.

Een deel van de diensten van het Diginetwerk loopt via Nafin. Het gaat daarbij om koppelingen tussen Rijksoverheidsdiensten.

Ook de problemen op Eindhoven Airport hebben te maken met de netwerkstoring bij Defensie. Het civiele vliegveld bevindt zich op de militaire vliegbasis Eindhoven, dat onder het beheer Defensie valt. Op de luchthaven is sinds vanochtend geen vliegverkeer mogelijk. Ook de Nederlandse Kustwacht en Koninklijke Marechaussee melden dat ze door een storing niet bereikbaar zijn. Het Nationaal Cyber Security Centrum meldt op X dat het momenteel geen beveiligingsadviezen kan uitvoeren door een storing in een datacenter. De NCSC zegt eraan te werken de situatie in kaart te brengen en duiding te geven.

De problemen bij de hulpdiensten begonnen dinsdag rond 22.00 uur. Een woordvoerder van de Nationale Politie liet eerder vandaag aan Tweakers weten: "Het klopt dat we op dit moment hinder ondervinden in onze netwerken, maar dat ligt niet aan het C2000-systeem. We weten nog niet waar het wel aan ligt, dat zoeken we nog uit. Alarmnummer 112 is niet getroffen door de storing en is nog gewoon bereikbaar."

Ook bij DigiD vindt momenteel een storing plaats. Een woordvoerder van DigiD-beheerder Logius zegt tegen Tweakers dat het gaat om een storing in het aanvragen en activeren van DigiD's. De storing heeft te maken met een storing in de Basisregistratie Personen, die in Nederland ook door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wordt beheerd. Ook dat zou mogelijk kunnen wijzen op een mogelijke storing in Diginetwerk, maar de woordvoerder zegt dat het dat nog in kaart brengt.

Update, 11.00 uur - Toegevoegd dat de problemen zijn veroorzaakt door een storing bij Defensie, waardoor Diginetwerk en daardoor overheidsdiensten getroffen zijn.

Update, 11.23 uur - Reactie van KPN toegevoegd dat de twee storingen waarschijnlijk niet gerelateerd zijn.

Update, 13.50 uur - Toegevoegd dat de problemen mogelijk bij Defensie-netwerk Nafin liggen.

Update, 15.50 uur - Eerste alinea toegevoegd waarin staat dat veel problemen lijken te zijn opgelost.