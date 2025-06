DigiD was zondagochtend niet bruikbaar door ddos-aanval - update

DigiD had zondagochtend last van een storing. Logius meldt dat rond 08.20 uur op zondagochtend een storing is ontstaan. Inmiddels zegt de dienst dat dat komt door een ddos-aanval.

Logius, beheerder van het Nederlandse overheidsinlogsysteem, zegt dat de storing rond 08.20 uur begon. Rond 10.05 uur is die opgelost. Daarmee waren ook veel andere overheidsdiensten zoals MijnOverheid niet of moeilijk te bereiken. Ook op Allestoringen was de storing te zien.

De storing komt volgens Logius opnieuw door ddos-aanvallen. Eerder deze maand had DigiD ook al meerdere keren last van een storing, die werd veroorzaakt door terugkerende ddos-aanvallen.

Gebruikers die naar digid.nl gingen, kregen een verbindingtime-out. Ook de app werkte niet goed. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk een verificatiecode op te vragen.

Update, 10.20 uur - De storing is opgelost. Het artikel is daarop herschreven. Ook is de oorzaak toegevoegd.