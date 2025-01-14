DigiD was niet bereikbaar door storing - update

DigiD was dinsdagmiddag niet of moeilijk bereikbaar door een storing. Gebruikers konden de dienst niet gebruiken om in te loggen bij verschillende overheidsdiensten, zoals MijnOverheid.

Volgens de storing- en onderhoudspagina van DigiD-beheerder Logius was de storing rond 13.30 uur begonnen. Eerder op de dag was er nog een andere DigiD-storing. Meerdere gebruikers meldden via AlleStoringen dat ze niet konden inloggen, geen verificatie-sms ontvingen of verkeerde meldingen via de DigiD-app kregen die zeggen dat de ingevoerde pincode niet klopt. De oorzaak achter de storing is nog niet bekend.

Update 17.25 uur: De storing lijkt voorbij te zijn.