DigiD was niet bereikbaar door storing - update

DigiD was dinsdagmiddag niet of moeilijk bereikbaar door een storing. Gebruikers konden de dienst niet gebruiken om in te loggen bij verschillende overheidsdiensten, zoals MijnOverheid.

Volgens de storing- en onderhoudspagina van DigiD-beheerder Logius was de storing rond 13.30 uur begonnen. Eerder op de dag was er nog een andere DigiD-storing. Meerdere gebruikers meldden via AlleStoringen dat ze niet konden inloggen, geen verificatie-sms ontvingen of verkeerde meldingen via de DigiD-app kregen die zeggen dat de ingevoerde pincode niet klopt. De oorzaak achter de storing is nog niet bekend.

Update 17.25 uur: De storing lijkt voorbij te zijn.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 14:48
29 • submitter: Brummetje

14-01-2025 • 14:48

29

Submitter: Brummetje

Lees meer

Logius wil nieuwe aanpak voor 'slimmere en minder voorspelbare' ddos-aanvallen
Logius wil nieuwe aanpak voor 'slimmere en minder voorspelbare' ddos-aanvallen Nieuws van 28 maart 2025
DigiD was zondagochtend niet bruikbaar door ddos-aanval - update
DigiD was zondagochtend niet bruikbaar door ddos-aanval - update Nieuws van 23 maart 2025
Overheid stelt verplichte DigiD ID-Check drie jaar uit wegens weinig gebruik
Overheid stelt verplichte DigiD ID-Check drie jaar uit wegens weinig gebruik Nieuws van 19 maart 2025
DigiD heeft last van storing door 'terugkerende ddos-aanvallen' - update
DigiD heeft last van storing door 'terugkerende ddos-aanvallen' - update Nieuws van 3 maart 2025
DigiD schakelt snelle herauthenticatiefunctie tijdelijk uit vanwege problemen
DigiD schakelt snelle herauthenticatiefunctie tijdelijk uit vanwege problemen Nieuws van 24 februari 2025
DigiD-storing van dinsdag kwam door ddos-aanval
DigiD-storing van dinsdag kwam door ddos-aanval Nieuws van 15 januari 2025
DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers bij 20-jarig bestaan
DigiD telt ruim zeventien miljoen gebruikers bij 20-jarig bestaan Nieuws van 14 oktober 2024
Logius maakt tweede deel van broncode DigiD opensource
Logius maakt tweede deel van broncode DigiD opensource Nieuws van 16 mei 2024
Logius: DigiD vereist steeds vaker tweetrapsauthenticatie
Logius: DigiD vereist steeds vaker tweetrapsauthenticatie Nieuws van 22 februari 2024
Meer producten en artikelen
Economie en maatschappij Digid Storing

Reacties (29)

-Moderatie-faq
29
28
21
2
0
1
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
david-v
14 januari 2025 15:02
Soms werkt het wel, soms niet. We hebben er ook last van omdat we via DigiD mensen toegang geven in de App. Zal wel weer een hoop negatieve reviews gaan leveren :'(

edit: in de RSS feed van logius was dit al om 12:15 bekend.

[Reactie gewijzigd door david-v op 14 januari 2025 20:11]

Kerngezond 14 januari 2025 15:14
Ik heb er ook last van. Heel verwarrend omdat je de melding krijgt dat je pincode onjuist is.
Master FX @Kerngezond14 januari 2025 15:24
Ja en je hebt nog -1 pogingen over. Whatever dat betekent.
hottestbrain @Master FX14 januari 2025 15:27
-1 is, indien 0 reeds in gebruik is voor andere doeleinden, een manier om 'oneindig' aan te duiden.
ComputerGekkie @hottestbrain14 januari 2025 15:47
of 'ongeldig'
DJMaze @Master FX14 januari 2025 16:34
Is vast 0xFFFF
Webber @Master FX14 januari 2025 16:50
Dit lijkt op een doorschemering van een technische waarde.

Bij het programmeren worden bij integer-variabelen zogenaamde sentinel waarden gebruikt. Normale waarden zijn dan 0 of hoger, en de sentinel waarde van -1 duidt dan mogelijk ongeldig of oneindig aan.

De positieve getallen zijn functioneel, maar de -1 is technisch, en hoort daarom in principe nooit zonder vertaling aan de gebruiker gegeven te worden. Een veelgemaakte fout in applicaties.
Aggressor @Kerngezond14 januari 2025 15:47
Ja dit had ik ook.
Ik wilde mijn pincode opnieuw instellen...moet ik weer opnieuw inloggen enz..
Ik dacht dat het aan mij lag.

Hopelijk is het snel weer opgelost dan kan ik mijn declaratie indienen.
Sando @Kerngezond14 januari 2025 16:05
Ja die domme foutmeldingen in apps met een storing altijd. Je zou van een app die al 21 jaar bestaat verwachten dat ze iets betere meldingen geven. Je krijgt het er warm van omdat je normaalgesproken na een paar foute pincodes geblokkeerd wordt en weer helemaal per post een nieuwe activatie moet aanvragen.

[Reactie gewijzigd door Sando op 14 januari 2025 16:06]

roelboel 14 januari 2025 16:25
Het mag best eens gezegd worden: voor iets dat door ambtenaren gebouwd is, is DigiD een uitzonderlijk betrouwbare dienst.
Sjah @roelboel14 januari 2025 17:02
Ja, maar ging die niet verdwijnen voor een EU-iets?
cire @Sjah14 januari 2025 17:07
Je bedoelt waarschijnlijk de EU digitale identiteit wallet.

https://ec.europa.eu/digi...ital+Identity+Wallet+Home

Dat is meer een aanvulling op digid. Wel als voordeel: de wallet werkt decentraal, dus zal niet snel helemaal onderuit gaan
Schway @roelboel14 januari 2025 16:47
Nee. Alleen klagen over ict en overheid!
De dingen die goed zijn mag je niet benoemen :+
Keyb 14 januari 2025 15:00
Ik dacht eerst dat het kwam door mijn Firefox custom privacy instellingen die alles blokkeren. Maar gelukkig gaat DigiD daar nog niet stuk op. Kan er op wachten tot het misgaat op cross site cookies natuurlijk. Maar dat zouden ze eigenlijk niet moeten doen.
_eLMo_ 14 januari 2025 15:18
Universiteiten, ziekenhuizen, DigiD. Lekkere week zo! Hopelijk toeval en geen gerichte aanvallen ofzo }:O
jb044 14 januari 2025 17:11
Mij lukte het niet via de app, de bekende -1 pogingen, maar wel via de site met sms code.
FairPCsPlease 14 januari 2025 18:19
Met DigiD kon ik vanmiddag wel inloggen bij UWV, maar eenmaal ingelogd kon ik mijn documenten niet zien (waarschijnlijk is het document dat klaarstaat degene die het nieuwe maandbedrag van de WAJong vermeldt). En toen ik het zojuist weer wou proberen (18:19), zag ik de melding op uwv.nl: "Door een storing bij DigiD kunt u niet inloggen op Mijn UWV en de Werkmap.". Maar ondanks deze melding lukte inloggen wel (en mijn WAJong is 1,62% gestegen, die houdt de inflatie zo niet bij, dat wordt meer armoede!).

[Reactie gewijzigd door FairPCsPlease op 14 januari 2025 18:27]

phjk 14 januari 2025 16:00
Het lijkt nu weer te werken
Rule @phjk14 januari 2025 16:30
Sommige van mijn collega's hebben ook geen last. Het lijkt hier en daar heel soms voor een enkele individu te werken, maar volgens mij is het issue er nog wel.
Kanthana @phjk14 januari 2025 16:05
Bij mij nog niet
NDSFREAK @Kanthana14 januari 2025 16:17
Hier werkt het ook nog niet , krijg hier melding:

Deze pagina op digid.nl kan niet worden gevonden
Er is geen webpagina gevonden voor het webadres: https://digid.nl/saml/idp/request_authentication?

HTTP ERROR 404
IkWilbert @Kanthana14 januari 2025 16:15
Hier ook nog niet
HvanL 14 januari 2025 15:04
Zou mij niet verbasen als ze een update hebben gedaan, had vrijdag al problemen op de test omgeving van DigiD
youridv1 @HvanL14 januari 2025 15:45
onderhoud staat gepland voor morgen
stefanoroos @youridv114 januari 2025 16:36
Zo ver ik kan zien, is dat niet helemaal waar. Vorige week was er onderhoud aan DigiD, maar het geplande onderhoud van morgen is aan BSNk: Onderhoud preproductieomgeving (woensdag 15 januari)
Met DigiD, eHerkenning of eIDAS identificeert u uw gebruikers. Uw software gebruikt BSNk om daarbij versleutelde gegevens uit te pakken.
Het heeft dus wel met elkaar te maken, maar DigiD zou morgen gewoon bereikbaar moeten zijn door dit onderhoud. Andere applicaties die gebruik maken van DigiD zouden er dus wel uit kunnen liggen.
youridv1 @stefanoroos14 januari 2025 16:44
Betekent dat in de praktijk niet gewoon dat vrijwel niets dat DigiD gebruikt het doet?
Ligt er een beetje aan waar "versleutelde gegevens" precies op slaat, lijkt me.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 14 januari 2025 16:45]

aikebah @youridv114 januari 2025 19:52
BSNk is het BSN koppelregister dat het BSN koppelt aan de authenticatie-identiteit van een authenticatiedienstverlener, de versleutelde gegevens slaat daarbij vooral op het BSN, wat in een een versleutelde vorm wordt uitgeleverd die alleen door de dienstverlener (service provider) te ontsleutelen is die via de authentictie dienstverlener (identity-provider) om authenticatie vraagt.
Bij eerste registratie van het account is het BSN samen met een identity-provider identiteit geregistreerd in het BSNk, bij later gebruik wordt het versleutelde BSN voor een specifieke dienstverlener opgevraagd, waarbij de IdP indentiteit als sleutel voor het bijzoeken van het gevraagde BSN wordt gebruikt.

Hangt er dus vooral vanaf of de dienst die je wilt gebruiken BSN van je nodig heeft of voldoende heeft aan algemene persoonsgegevens.
wetlips 15 januari 2025 12:39
nog steeds storing trouwens ik kan vecozo website voor verzekeringsgegevens zorgverzekeringen niet op , certiffcaten inlog werkt niet was gisteren ook een tijdje neem aan dat dit gerelateerd is aan digiid inloggen

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.