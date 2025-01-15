DigiD-storing van dinsdag kwam door ddos-aanval

DigiD was dinsdag onbereikbaar door een grootschalige ddos-aanval. Dat zegt DigiD-ontwikkelaar Logius tegen NU.nl. Het overheidsorgaan zegt de aanval en eventuele maatregelen te onderzoeken.

De Logius-woordvoerder zegt dat het om een 'uitzonderlijk hoog volume' aan verkeer ging, schrijft NU.nl. De storing begon dinsdagochtend rond 11.30 uur en duurde tot zo'n 17.00 uur. Door de ddos-aanval konden gebruikers niet inloggen bij overheidsdiensten.