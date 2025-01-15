DigiD-storing van dinsdag kwam door ddos-aanval

“Zulk soort partijen” vind ik wat apart geredeneerd. Dit zijn gewoon bedrijven met technische staff en de overheidsdiensten zijn historisch gezien nou ook niet bepaald perse altijd waterdicht gebleken. Je redundantie danwel onafhankelijkheid is echter gegarandeerd compleet weg door de SPoF. Als DigiD een hele zware aanval of malware te verwerken krijgt kan het rustig zo zijn dat je geruime tijd je medische data niet kan aanroepen, medicatie bestellen lastig kan worden afhankelijk van de apotheek, declaraties indienen niet kan, je online consults niet door kunnen gaan en noem het maar op.
Daarnaast hébben die partijen alle data al - en wel in eigen databases. Het enige dat anders is, is dat enkel en alleen het inloggen niet via een eigen loginportaal gaat maar via het portaal van DigID of E-ID. Daar een single point of failure/attack voor creëeren zie ik niet als een extreme toename in veiligheid, hoewel ik in vele andere settings (vooral in het bedrijfsleven) juist het grote voordeel van SSO wél zie. In dit geval mede niet omdat bij een zwaar lek in DigID (óf een succesvolle phising/SE-aanval) dan ook echt meteen álles privé over je op straat ligt. Het verschaft immers onbeperkte toegang tot alle gevoelige databases en je hebt zelf als persoon geen enkele keuze waarvoor je DigID wel of niet wil inzetten als authenticatiemethode. Je bent immers *verplicht* om het te gebruiken bij al die partijen, dat vind ik wel kwalijk.
Ik zou zelfs een hybride beter vinden, waarbij DigID bij toepassingen anders dan overheidszaken enkel gebruikt wordt voor aanvullende authenticatie. Bijvoorbeeld bij een overstap naar een andere verzekeraar dat je dan met DigID je aanvraag kan bevestigen, zodat je geen kopietjes van je ID-kaart hoeft op te sturen (mits je DigID hebt voorzien van de ID-kaart check). Maar meteen gedwongen afhankelijk voor toegang tot en het regelen van al je zaken; daar ben ik er niet van overtuigd dat deze keuze een significante boost aan de online veiligheid oplevert. Ik onderschrijf zeker dat het voordelen heeft hoor, don’t get me wrong. Maar daar tegenover staan even goed tal van nadelen en is het niet perse een universele win.
Je vertrouwt deze toko’s trouwens niet met het maken van een adequate loginfunctie, maar dat ze al je medische data hebben is fair-game?
Of wil je dat ook centraal bij de overheid op gaan slaan “om het aanleggen van een database te voorkomen”?