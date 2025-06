Minister: storing bij Nederlandse Defensie werd veroorzaakt door softwarefout

De computerstoring bij de Nederlandse Defensie, die woensdag meerdere overheidsdiensten trof, werd veroorzaakt door een softwarefout op een van de IT-netwerken van Defensie. Dat schrijft minister Ruben Brekelmans van Defensie in een brief aan de Tweede Kamer.

"De oorzaak van het probleem lag in de toegangsverlening tot het zogeheten Netherlands Armed Forces Integrated Network", schrijft Brekelmans in zijn brief. Nafin is een eigen glasvezelnetwerk van Defensie. Het gesloten netwerk is zo'n 3300 kilometer lang en verbindt onder meer defensielocaties, politielocaties en ministeries en hun datacenters met elkaar. Een fout in de softwarecode zorgde voor een probleem in de tijdsynchronisatie op het netwerk, waardoor het niet mogelijk was om verbinding te maken met het netwerk, aldus de minister. "Er is vooralsnog geen indicatie dat de storing is veroorzaakt door een kwaadwillende partij." Tweakers schreef eerder een artikel over hoe de Nederlandse overheidsdiensten samenwerken over het Defensie-netwerk.

De storing had volgens de minister effecten op de vaste verbinding, mail en telefonie. Naast Defensie zelf hadden ook overheidsdiensten als DigiD, de Kustwacht en de Marechaussee last van problemen. Daarnaast hadden hulpdiensten zoals de politie last van de storing. Alarmnummer 112 werd niet getroffen en bleef gewoon bereikbaar. "Ondanks al dit ongemak konden veel processen binnen en buiten Defensie wel gewoon doorgang vinden en is de veiligheid niet in het gedrang geweest", aldus Brekelmans.

Eindhoven Airport had ook last van de storing bij Defensie. Dit civiele vliegveld bevindt zich op de militaire vliegbasis Eindhoven, die onder het beheer van Defensie valt. Als gevolg van de storing ondervond de luchtverkeersleiding op het vliegveld hinder, waardoor de afhandeling van vluchten vertraagd raakte.

De problemen begonnen dinsdag al rond 22.00 uur. Brekelmans schrijft in zijn brief, die hij woensdagavond naar de Tweede Kamer verstuurde, dat de externe dienstverlening inmiddels weer grotendeels op orde is. "De komende uren worden de laatste stappen gezet om systemen volledig te laten functioneren. Defensie monitort dit uiteraard nauwgezet." Als alles weer werkt, gaat Defensie met andere betrokkenen de storing en de weerbaarheid van de IT-systemen evalueren.