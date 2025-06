Microsoft schenkt Mono Project aan de Wine-gemeenschap

Microsoft schenkt het opensourceframework Mono Project aan de Wine-gemeenschap. Het Mono Project was de eerste .NET-implementatie op Android, iOS, Linux en andere besturingssystemen en is sinds 2016 in handen van Microsoft.

De beslissing van Microsoft wordt aangekondigd op de website van Mono. Daar geeft het bedrijf aan dat de WineHQ-organisatie het beheer overneemt met een nieuwe repo. Microsoft belooft dat de broncode in bestaande repo's online blijft. Binaries blijven zo'n vier jaar lang beschikbaar. Het bedrijf verwijst ontwikkelaars die Mono willen blijven gebruiken naar zijn eigen 'moderne fork' van het project binnen .NET.

Het Mono Project werd gemaakt door Miguel de Icaza, bekend van de Gnome-desktop. De bedoeling van het project was om het .NET-platform, dat destijds net nieuw was, naar Unix-achtige platformen te brengen. Microsoft kreeg het project in 2016 in handen toen het Xamarin, dat op dat moment eigenaar van Mono was, overnam.

Het is echter al enige tijd geleden dat er grote updates van het Mono Project zijn geweest, zegt Microsoft zelf ook op de website van het project. De laatste grote release was in juli 2019. Sindsdien zijn er alleen nog kleine patches geweest, de laatste in februari dit jaar.