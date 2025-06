Storing Rabobank: transacties doen en inzien rekeningen niet mogelijk

De Rabobank-app en internetbankieren werken momenteel niet naar behoren door een storing. Een onbekend aantal gebruikers kan hun rekeningen niet ophalen en dus ook geen transacties doen. Het is onduidelijk hoelang de storing nog duurt.

Op Allestoringen zijn sinds omstreeks 12.00 uur woensdagmiddag ruim vijfduizend meldingen binnengekomen van gebruikers die problemen ervaren met de app en internetbankieren via de site. Ook op X melden gebruikers dat ze geen toegang hebben tot hun rekeningen. Hoewel het mogelijk is om in te loggen in de bankierenapp, is het saldo van gebruikers niet zichtbaar en kan er momenteel geen geld worden overgeboekt.

In de Rabobank-app toont de bank de volgende melding: "Door een technisch probleem met de Rabo-app en internetbankieren kun je verschillende problemen ervaren. We werken aan een oplossing". Eind augustus was er ook sprake van een storing in de Rabobank-app.