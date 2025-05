Storing bij Rabobank-app zorgt voor problemen bij afronding transacties

Er is een storing in de app van Rabobank. Sinds vrijdagochtend kunnen klanten geen of moeilijker transacties afronden in de bankapp. Wanneer de storing voorbij is en wat de oorzaak is, is nog niet bekend.

De storing begon rond tien uur volgens Allestoringen. Het lukt klanten wel om in te loggen, maar het overboeken van een bedrag gaat niet of moeizaam. Als een klant de app opent, krijgt hij een waarschuwing te zien dat er problemen zijn bij het afronden van transacties. Bij het overboeken krijgen sommige klanten een foutmelding waarin staat dat 'voor deze overboeking de juiste tekenrechten ontbreken'.

Rabobank zegt te werken aan een oplossing, maar kan nog niet zeggen wanneer de storing is verholpen.

Update: de storing lijkt inmiddels verholpen