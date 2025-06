Vliegverkeer Eindhoven Airport ligt plat door storing bij Defensie - Update

Door een storing bij Defensie is er sinds vanochtend geen vliegverkeer mogelijk van en naar Eindhoven Airport. Inmiddels start de luchthaven weer langzaam op. Ook Nederlandse hulpdiensten en overheidsdiensten hebben last van de storing.

Eindhoven Airport zegt inmiddels dat de 'processen voor het opstarten van het vliegverkeer' weer langzaam hervat worden. Sinds vanochtend 7.00 uur kon er geen vliegverkeer worden afgehandeld op de Eindhovense luchthaven. Door de storing werden alle vluchten van en naar de luchthaven geannuleerd, vertraagd of omgeleid. De luchthaven zei eerder dat er tot zeker 17.00 uur vandaag geen vliegverkeer mogelijk is. Eindhoven Airport verwijst nu naar zijn site voor de actuele vertrektijden. De eerste vluchten lijken iets na 16.00 uur te kunnen vertrekken.

Ook de Nederlandse hulpdiensten, Kustwacht, Koninklijke Marechaussee en DigiD hebben last van een storing. Het ministerie van Defensie bevestigt aan Tweakers dat de problemen te maken hebben met een 'storing op een van de netwerken van Defensie'. Doordat het civiele vliegveld Eindhoven Airport zich op de militaire vliegbasis Eindhoven bevindt en daardoor onder het beheer van Defensie valt, wordt de luchthaven ook getroffen door de problemen.

Update, 11.00 uur - Een woordvoerder van Defensie heeft aan Tweakers bevestigd dat de problemen worden veroorzaakt door een storing bij Defensie. Het artikel is daarop aangepast.



Update, 15.15 uur - Eindhoven Airport heeft inmiddels laten weten de processen weer in gang te zetten om het vliegverkeer te hervatten. Het artikel is daarom gewijzigd.