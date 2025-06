Nederlandse marechaussee kan bijna overal weer noodpaspoorten uitgeven - update

De Nederlandse Koninklijke Marechaussee kan sinds vrijdagmiddag weer noodpaspoorten uitgeven op alle locaties, behalve in Hoek van Holland. Eerder op de dag kon dat niet, doordat de dienst nog steeds te maken met de grote storing van eerder deze week.

De marechaussee meldt via X dat de aanvraag van noodpaspoorten weer mogelijk is. Eerder zei de gendarmerie dat het 'momenteel nog steeds problemen ondervindt door de storing' en dat er in het hele land geen noodpaspoorten meer konden worden uitgegeven. In een post op X verwijst de marechaussee met 'de storing' naar de storing van eerder deze week.

Inmiddels is duidelijk dat die storing bij het Nafin-netwerk van Defensie ligt. Die storing begon op dinsdagavond om 22.30 uur en had gevolgen voor veel Nederlandse overheidsdiensten en de luchthaven Eindhoven Airport. Inmiddels zijn veel van die diensten weer operationeel, maar meer dan zestig uur nadat de storing begon, blijken sommige diensten er dus nog steeds last van te hebben.

De exacte oorzaak van de nieuwe storing is niet bekend. Staatssecretaris Tuinman van Defensie zegt tegen de NOS dat het te maken heeft met systemen die opnieuw moeten worden gestart. "Daar hebben we in een systeem, in ons eigen netwerk, wat problemen mee", zegt hij.

Update, 16.50 uur: Aanvraag noodpaspoorten is bijna overal weer mogelijk.