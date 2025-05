Algemene Rekenkamer: glasvezelnetwerk Defensie niet voldoende beveiligd

De beveiliging van het glasvezelnetwerk van de Nederlandse Defensie, het Netherlands Armed Forces Integrated Network, is op papier goed geregeld. Toch blijkt het in de praktijk onvoldoende, stelt de Algemene Rekenkamer.

Nafin is een communicatienetwerk waarmee Defensie, politie en andere onderdelen van de Rijksoverheid vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Het netwerk is volgens de Algemene Rekenkamer technisch goed opgezet en wordt goed onderhouden. Zo is er voldoende capaciteit en is de kans op uitval klein. Ook is er autorisatiebeheer voor digitale toegang tot het netwerk en zijn er procedures voor fysieke toegang tot de netwerkruimtes.

In de praktijk blijkt de beveiliging echter minder goed geregeld. Zo blijkt uit tests dat de netwerkruimtes en de netwerkkasten die daar staan ook zonder autorisatie toegankelijk zijn. Een terugkerend probleem bij Defensie-objecten, stelt de Rekenkamer, verwijzend naar bevindingen uit 2022 en 2023. De Rekenkamer ziet op dit gebied een risico in de uitbesteding van de werkzaamheden aan het netwerk. Die werkzaamheden worden uitbesteed aan KPN, dat het uitbesteedt aan onderaannemers, die het ook weer uitbesteden aan onderaannemers. "Het zicht op wie er aan het Nafin werkt en welke beveiligingsmaatregelen met deze partijen zijn afgesproken, verdwijnt op deze manier. Zo kon het gebeuren dat een onderaannemer twee jaar lang werkte zonder geldige autorisatie."

Verder worden de middelen die Defensie heeft om cyberaanvallen op het Nafin te detecteren in de praktijk niet optimaal benut. "De minister van Defensie stelt aansluitvoorwaarden en beveiligingseisen voor het Nafin op, maar controleerde niet of gebruikers (bijvoorbeeld andere ministeries) zich hieraan houden", aldus de Rekenkamer.

De Algemene Rekenkamer adviseert om het Nafin vitaal te verklaren. Daardoor wordt bij een crisis direct opgeschaald naar de hoogste bestuurslagen. Verder moeten er maatregelen genomen worden om de detectie en de respons op ongeoorloofde toegang tot het netwerk te verbeteren en moet overwogen worden om het werk aan minder partijen uit te besteden.

Netwerkstoring bij Defensie

Tweakers schreef eerder een uitleg over het netwerk van Defensie, waarin op 28 augustus een grote storing plaatsvond als gevolg van een softwarefout. Daardoor ontstonden problemen bij de communicatie tussen onder meer hulpdiensten, DigiD en ministeries. Ook was er geen vliegverkeer mogelijk op Eindhoven Airport.

De Algemene Rekenkamer benadrukt dat die storing niet meegenomen is in het onderzoek. Wel illustreert het incident 'hoe groot de maatschappelijke gevolgen kunnen zijn als het Nafin uitvalt', zegt de Rekenkamer. Een definitieve analyse van de storing volgt aan het einde van dit jaar.