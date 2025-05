Politie blijft afhankelijk van verouderd tapsysteem ondanks grote investeringen

De politie werkt nog steeds met een verouderd afluistersysteem, ondanks de aanschaf van twee nieuwe systemen. Dat bericht NRC. Uit onderzoek blijkt dat beide nieuwe systemen niet functioneren zoals vereist.

In 2019 kocht de politie het i360-tapsysteem van de Israëlische leverancier Elbit. Dit systeem zou voldoen aan nieuwe beveiligingseisen en meer controle bieden over het technisch onderhoud. Sinds de aankoop is het echter niet gelukt het systeem operationeel te maken. De politie gaf ruim 3,8 miljoen euro uit aan pogingen om het systeem werkend te krijgen, vertelt een woordvoerder van de politiekorpsleiding aan NRC.

In een poging het falen van i360 te compenseren werd in 2024 het Reliant X-systeem van Cognyte aangekocht. De aanschaf werd in Kamerstukken omschreven als een 'upgrade', maar interne bronnen bevestigen aan NRC dat het gaat om een volledig nieuw systeem. Ook dit systeem blijkt niet aan de eisen te voldoen.

De politie is daarom nog altijd afhankelijk van een ouder systeem van Cognyte dat niet langer voldoet aan de eisen voor moderne opsporing. De situatie brengt risico’s met zich mee voor strafrechtelijke onderzoeken, omdat basale functies zoals de bescherming van vertrouwelijke gesprekken niet altijd betrouwbaar werken.

Het oude systeem werd eerder al door de Tweede Kamer bekritiseerd vanwege beperkte controle over het technisch onderhoud. Onderhoud werd uitgevoerd door Israëlische technici, wat zorgen opriep over de beveiliging van gevoelige gegevens.

Het ministerie heeft technici opgedragen om i360 vóór april 2025 operationeel te krijgen. Het is onduidelijk of dit haalbaar is. De kosten van zowel i360 als Reliant X worden geheimgehouden, waardoor de exacte financiële impact van het project niet bekend is.

De Tweede Kamer heeft meermaals vragen gesteld over de situatie, maar kreeg wisselende verklaringen. In eerdere antwoorden werden de problemen toegeschreven aan 'opstartproblemen' of de oorlog in Gaza. Ondertussen blijft onduidelijk waarom de nieuwe systemen niet functioneren en welke stappen worden genomen om de situatie op te lossen.

De politie heeft aan NRC bevestigd dat het huidige tapsysteem voorlopig in gebruik blijft. Verdere uitleg over de planning en implementatie van nieuwe systemen ontbreekt.