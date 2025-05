Microsoft: we gebruiken Office-data niet voor trainen AI-modellen - update

Microsoft ontkent dat het gebruikmaakt van gegevens uit zijn Office-software voor het trainen van AI-modellen. Op sociale media meldden gebruikers dat een instelling het bedrijf daar mogelijkheden toe zou geven, maar het bedrijf zegt dat dat niet klopt.

Gebruikers op sociale media schreven over een instelling genaamd 'connected experiences', waarmee gebruikersgegevens uit Office-software gebruikt zouden worden voor het trainen van llm's. Daarbij werd ook verwezen naar een clausule in de serviceovereenkomst, die stelt dat Microsoft een wereldwijde, royaltyvrije licentie heeft om gebruikerscontent te gebruiken 'om de producten en diensten van Microsoft te verbeteren.'

Microsoft ontkent echter dat dit het geval is. Het bedrijf schrijft op sociale media dat het geen gebruik maakt van de data van Microsoft 365-klanten voor het trainen van llm's. "Deze instelling maakt alleen functies mogelijk waarvoor internettoegang nodig is, zoals het coauteurschap van een document." Er zijn ook connected experiences voor andere diensten, zoals het vertalen van teksten.

Update, 14.06 uur: Microsoft ontkent dat het gebruikersgegevens uit Office-software gebruikt voor het trainen van AI-modellen. Het artikel is hierop aangepast.

In the M365 apps, we do not use customer data to train LLMs. This setting only enables features requiring internet access like co-authoring a document. https://t.co/o9DGn9QnHb