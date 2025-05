Microsoft: VS moet harder optreden tegen cyberaanvallen uit China en Rusland

Microsoft-president Brad Smith vraagt aan de volgende president van de Verenigde Staten om harder op te treden tegen cyberaanvallen uit landen zoals China, Iran en Rusland. Smith meent dat cyberveiligheid een prominentere rol zou moeten spelen bij internationale betrekkingen.

Smith zegt tegenover de Financial Times dat Donald Trump, de aankomende president van de Verenigde Staten, een sterk signaal moet geven aan bovenvermelde landen. De topman van Microsoft meent dan ook dat de Verenigde Staten het huidige niveau cyberaanvallen niet zouden mogen tolereren.

Smith verwees ook naar het huidige kabinet van president Joe Biden. Hij zegt dat dit kabinet heel wat vooruitgang heeft geboekt wat betreft het verstevigen van de cyberbeveiliging van het land, maar dat er meer nodig is. "Zeker wat betreft het ontmoedigen van deze landen om ons aan te vallen", klinkt het. Uit recente verklaringen van Smith zou blijken dat China, Iran en Rusland het afgelopen jaar extra hebben ingezet op de inmenging bij politieke verkiezingen in landen, ook in de Verenigde Staten. Microsoft heeft onlangs een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat de klanten van het bedrijf dagelijks aan meer dan 600 miljoen cyberaanvallen worden blootgesteld.