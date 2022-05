Samenwerkingsverband moet cyberinfrastructuren VS beter helpen beveiligen

Het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency komt met een nieuw samenwerkingsverband dat kritieke cyberinfrastructuren in de VS beter moet helpen beveiligen tegen aanvallen van buitenaf. Onder andere AWS, Microsoft en Google Cloud doen mee.

In de verklaring van CISA is te lezen dat het samenwerkingsverband dat de naam Joint Cyber Defense Collaborative meekreeg, een leidende rol moet spelen in de ontwikkeling van cyberdefensieplannen. Hierdoor wordt volgens CISA een gecoördineerde uitvoering mogelijk, kunnen risico's beter opgespoord worden en zal de impact van cyberaanvallen beperkt kunnen worden. Via de Joint Cyber Defence Collaborative worden ook inzichten gedeeld onder de leden waardoor leden sneller op de hoogte zijn waar er eventuele problemen zijn.

“De deelnemende partners werken samen om de nationale kritieke cyberinfrastructuren te beschermen tegen aanvallen en om nieuwe oplossingen te bedenken voor deze problemen”, stelt Jen Easterly, directeur van CISA. "Onze focus zal in het begin liggen op de bestrijding van ransomware en op de coördinatie van incidenten bij cloudserviceproviders."

Onder andere Amazon Web Services, AT&T, Crowdstrike, FireEye Mandiant, Google Cloud, Lumen, Microsoft, Palo Alto Networks en Verizon, tekenden al present. Ook enkele Amerikaanse overheidsorganisaties doen mee, waaronder de Amerikaanse ministeries van Defensie en Justitie, de NSA, de FBI en het US Cyber Command-team.