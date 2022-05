Kaseya zegt niet te hebben betaald voor ransomwaredecryptor

Kaseya heeft niet betaald voor de decryptor voor de REvil-ransomware die via het bedrijf werd verspreid. Het bedrijf zegt nog steeds niet hoe het de decryptor heeft gekregen, maar ontkent dat het daarvoor heeft betaald.

Dat schrijft het bedrijf in een update over de recente ransomwareaanval. Honderden bedrijven werden wereldwijd getroffen door de REvil-ransomware, die werd verspreid via de msp -software die Kaseya aanbood. Kaseya kreeg eerder deze maand van een onbekende partij een decryptor waarmee klanten hun systemen die door de gijzelsoftware waren getroffen konden ontsleutelen. Het bedrijf zei toen niet hoe het aan die tool kwam.

Door het zwijgen van Kaseya over dat onderwerp dachten veel mensen dat het bedrijf betaald had voor de decryptor. "We hebben geleerd dat we door ons zwijgen rondom het betalen van het losgeld mogelijk nieuwe ransomware-aanvallen kunnen uitlokken", zegt Kaseya. "Dat is niet ons doel." Het bedrijf zegt dat het met experts heeft gesproken over het betalen van het losgeld, maar dat het na die gesprekken besloot niet te onderhandelen met de hackers. "Daarom zeggen we in niet mis te verstane woorden dat Kaseya het losgeld niet heeft betaald", zegt het bedrijf. Het voegt daaraan toe dat dat zowel niet direct als indirect via bijvoorbeeld een derde partij is gebeurd.

Het blijft wel onduidelijk hoe Kaseya de decryptor dan heeft gekregen. De aanval was uniek omdat de criminelen achter REvil niet van ieder bedrijf apart losgeld eisten, maar één prijs vroegen voor een algemene decryptor. De decryptor die Kaseya nu heeft, is volgens het bedrijf '100 procent effectief'. Kaseya geeft de decryptor aan klanten, maar maakt die niet openbaar beschikbaar.