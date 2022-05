Box brengt Box Sign uit om documenten in cloud te ondertekenen

Cloudkantoorpakketdienst Box komt met een functie om documenten digitaal te ondertekenen. Box Sign laat gebruikers hun handtekening zetten onder documenten die in de cloud zijn opgeslagen.

De dienst heet Box Sign. Gebruikers kunnen Box Sign gebruiken om handtekeningen te zetten in documenten die in Box zijn opgeslagen, maar het is ook mogelijk om documenten direct te integreren in apps zoals Slack of SalesForce via de Box-integraties. Ontwikkelaars kunnen Box Sign ook zelf implementeren in hun eigen apps met verschillende api's.

De functie is er alleen voor gebruikers van een Business- of een Enterprise-pakket. Die krijgen de functie gratis bij hun pakket. Gebruikers kunnen er een onbeperkt aantal handtekeningen mee zetten. Daarmee onderscheidt Box zich van concurrerende diensten zoals Adobe of DocuSign, waar gebruikers wel beperkingen hebben aan het aantal documenten dat ze mogen ondertekenen.

Box Sign is een van de grootste functies die Box in lange tijd heeft aangekondigd. De feature is direct afkomstig door de overname van het bedrijf SignRequest. Box nam die start-up in februari over voor 46 miljoen euro.