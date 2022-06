ACM begint verkennend onderzoek naar clouddiensten

De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt begint een marktstudie naar clouddiensten. De ACM gaat onder andere kijken of er sprake is van marktmacht en lock-in-effecten. In september beslist de waakhond of er een verdiepend onderzoek komt.

Het onderzoek dat nu begint, is gericht op kennisvergaring, schrijft de ACM. Daarmee gaat de toezichthouder inventariseren hoe clouddiensten zijn gebouwd en wat de gevolgen zijn voor diensten die op basis van clouddiensten werken.

Daarbij gaat de ACM inventariseren of er sprake is van 'marktimperfecties zoals marktmacht, lock-in-effecten en informatie-asymmetrie'. Naar verwachting is het eerste deel van het onderzoek in september afgerond en de ACM zal dan beslissen of er een verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd.

Welke diensten onderzocht gaan worden, maakt de toezichthouder niet bekend. De ACM heeft het in de aankondiging over clouddiensten waarmee gebruikers rekenkracht, opslag en software huren in datacenters over de hele wereld.

De ACM gaat in gesprek met aanbieders en gebruikers, experts, wetenschappers en andere toezichthouders. De toezichthouder roept partijen met informatie over het onderwerp op zich te melden en een e-mail te sturen als ze willen helpen.