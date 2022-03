Marktwaakhond spreekt bedrijven aan op online niet op kunnen zeggen abonnement

De Autoriteit Consument & Markt heeft negen aanbieders van online kranten, tijdschriften en loterijen aangesproken op het feit dat het onmogelijk of lastig was online een abonnement op te zeggen bij hen. Dat is volgens de ACM tegen de regels in.

Als een abonnement online is afgesloten, moet datzelfde abonnement ook online weer opgezegd kunnen worden, via mail of de website. De Autoriteit Consument & Markt onderzocht negen bedrijven die online kranten, tijdschriften en loterijen aanbieden, maar die zich niet aan de regels hielden rond het opzeggen van abonnementen. Bij een deel van hen was het online helemaal niet mogelijk een abonnement op te zeggen, maar moest dat bijvoorbeeld telefonisch. Anderen maakten het te moeilijk.

De ACM heeft de bedrijven niet direct een boete opgelegd, maar heeft hen wel aangesproken op het handelen tegen de regels in. De bedrijven, die niet bij naam genoemd worden, beloven op hun beurt online opzeggen makkelijker te maken. Het is hen daarbij niet verboden om alsnog klanten te overtuigen hun abonnement te houden.

De marktwaakhond roept consumenten op om te melden als een bedrijf zich niet aan de afspraken houdt rond het opzeggen van abonnementen. Een melding maken kan via de ACM ConsuWijzer. In 2019 legde de ACM nog miljoenenboetes op aan telecomproviders omdat zij onduidelijke informatie gaven over de totale kosten van een abonnement.