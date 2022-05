ACM: SIDN misbruikt positie niet door lijst met .nl-domeinen exclusief te houden

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland hoeft geen lijst met alle Nederlandse .nl-domeinen af te geven aan een commercieel bedrijf. De ACM concludeert dat SIDN als enkele beheerder daarvan zijn dominante marktpositie niet direct misbruikt.

De Autoriteit Consument en Markt reageert met het handhavingsverzoek op een klacht van het commerciële bedrijf Dataprovider BV. Dat indexeert websites en biedt bijvoorbeeld databases aan met de prestaties of de impact van bepaalde websites. Daarnaast kunnen bedrijven via Dataprovider in de gaten houden of domeinnamen met hun bedrijfsnaam erin worden geregistreerd. Dataprovider wilde van SIDN een dns-zonefile hebben, een geactualiseerde lijst met alle domeinnamen en ip-adressen. Het moest gaan om een lijst van alle .nl-domeinen, die de SIDN als enige partij beheert.

SIDN wilde die lijst niet aan het bedrijf geven. Volgens de stichting levert het zonefiles alleen 'onder strikte geheimhoudingsvoorwaarden', omdat dat anders zou kunnen leiden tot misbruik zoals spam.

Dataprovider BV zegt dat SIDN daarmee zijn marktmacht misbruikt. De SIDN is een stichting, maar biedt ook commerciële diensten aan. Een daarvan is de dienst DBS, of Domeinbewakingsservice. Dat lijkt volgens Dataprovider BV op een dienst die het bedrijf zelf ook aanbiedt. Door de .nl-zonefile niet af te geven heeft SIDN dus een oneerlijke machtspositie, stelde het bedrijf.

De ACM ontkent dat laatste niet helemaal, maar wijst de claim van Dataprovider af. Het bedrijf zegt zelf dat toegang tot de .nl-zonefile 'niet noodzakelijk is' voor het voortbestaan van het bedrijf. Daarom sluit SIDN concurrentie niet genoeg uit om van machtsmisbruik te spreken, stelt de marktwaakhond. "Het feit dat SIDN exclusief beschikt over de .nl-zonefile, blijkt niet een dusdanig voordeel op te leveren dat dit het aanzienlijke aantal concurrerende aanbieders van SIDN ervan weerhoudt op deze markt actief te zijn", schrijft de ACM.

Het is niet voor het eerst dat SIDN wordt bekritiseerd vanwege zijn positie. Met name de commerciële diensten die de stichting levert zorgen voor een verstoorde markt, concluderen tegenstanders. Vorig jaar riep de Vereniging van Registrars nog op de stichting publiek domein te maken om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.