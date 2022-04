Meer Nederlandse consumenten vinden prijs van internetabonnement hoog

Het aantal Nederlandse consumenten dat de prijs van zijn of haar internetabonnement hoog vindt, is gestegen tot 42 procent. Vorig jaar was dat nog 36 procent. Consumenten betalen gemiddeld 61,69 euro per maand, zo'n twee euro meer dan vorig jaar.

Nederlanders betaalden in 2020 gemiddeld 59,54 euro per maand en in 2019 was dat 57,97 euro. De gemiddelde prijsstijgingen komen overeen met de prijsverhogingen die de grote providers jaarlijks doorvoeren. In de afgelopen jaren ging dat om verhogingen van een à twee euro per maand.

Het aantal consumenten dat de prijs van een internetabonnement hoog of erg hoog vindt, is opgelopen tot 42 procent, blijkt uit het consumentenonderzoek dat de ACM jaarlijks laat uitvoeren. Het onderzoek van Motivaction is gedaan middels een representatieve steekproef. Maar 4 procent van de consumenten vindt de prijs laag. In de twee voorgaande jaren was dat 5 procent.

Nederlanders zijn ook minder vaak tevreden over hun internetaanbieder. 53 procent van de consumenten noemt tevredenheid als reden om bij hun huidige aanbieder te blijven. Vorig jaar was dat nog 58 procent.

Consumenten die een overstap overwegen, verwachten daarmee gemiddeld 9,77 euro per maand te besparen. Als prijsdrempel om over te stappen noemen consumenten gemiddeld een besparing van 17,14 euro per maand. Bij het oriënteren op een overstap, noemen consumenten vaker een hogere snelheid als reden. Vorig jaar was dat 13 procent en dit jaar is dat opgelopen tot 19 procent.

Er is volgens het onderzoek geen verandering in het overstapgedrag. In het afgelopen jaar wisselde 8 procent van de ondervraagden van provider en 10 procent wisselde van abonnement, maar bleef bij dezelfde aanbieder. Dat is gelijk aan vorig jaar.

Pagina's uit het Consumentenonderzoek telecommarkt 2021

Informatie over mobiele abonnementen steeds begrijpelijker

De ACM licht uit dat uit het onderzoek blijkt dat consumenten informatie over mobiele abonnementen begrijpelijker vinden dan voorgaande jaren. Van de ondervraagden geeft 60 procent aan dat ze informatie over prijzen en voorwaarden begrijpen. Dat was in de afgelopen jaren 57 en 55 procent.

Vergelijken tussen aanbieders is volgens 45 procent van de ondervraagden nog lastig. Dat percentage daalt ook al een aantal jaar, in 2018 was dat nog 54 procent. De ACM dringt naar eigen zeggen al langer aan bij telecomaanbieders om prijzen en voorwaarden voor abonnementen duidelijk inzichtelijk te maken.