Ziggo kondigde eerder deze week een snelheidsverhoging aan van zijn internetabonnementen. Meestal is dat een voorbode van de jaarlijkse prijsverhogingen, die grote providers vaak in mei aankondigen. Dat zou zijn voor inflatiecorrectie en investeringen in het netwerk. Klopt dat?

De aankondiging is meestal in mei of juni en de prijsverhoging zelf is vervolgens in juni of juli. Afgelopen jaren hebben alle grote providers steevast de prijzen van hun internetabonnementen voor thuis verhoogd, onder het mom van inflatiecorrectie. Ziggo noemt dat letterlijk op een pagina op de meest recente verhoging van juli 2020. "Het leeuwendeel van de prijsverhoging bestaat uit de inflatiecorrectie. De gemiddelde prijsverhoging van Ziggo betreft 3,4 procent, waarvan 2,6 procent uit de inflatiecorrectie bestaat. Ook investeren we voortdurend in ons netwerk omdat hier steeds hogere eisen aan worden gesteld."