CBS gaat beleid voor toegang tot anonieme burgerdata verscherpen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat beter controleren wie toegang krijgt tot zijn data. Het CBS onderzocht hoe externe onderzoekers de data kunnen gebruiken. Dat voldoet aan privacy- en veiligheidsregels, maar zal worden verscherpt.

Het gaat om data die het CBS ter beschikking stelt via een beveiligde portal. Dat zijn 'administratieve data' van Nederlandse burgers en bedrijven. De gegevens zijn afkomstig uit overheidsdatabanken. Het CBS anonimiseert die gegevens en gebruikt ze voor eigen onderzoeken, maar stelt ze ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om onderzoek door ruim tweehonderd wetenschappers en andere partijen. Het CBS liet onlangs een onafhankelijke commissie onderzoeken of die toegang voldeed aan regels rondom privacy en informatiebeveiliging, omdat er geanonimiseerde gegevens van Nederlanders in worden opgenomen.

Uit het eindrapport blijkt dat het beleid op dit moment voldoet. "De commissie heeft geconcludeerd dat het CBS de huidige IT-processen en privacybescherming op orde heeft", schrijft het bureau. Wel deed de onderzoekscommissie verschillende aanbevelingen voor de toekomst. Die draaien vooral om wie toegang krijgt tot de gegevens.

Het CBS zegt dat voortaan alleen nog 'universiteiten, kennisinstellingen en organisaties uit landen die eenzelfde niveau van privacybescherming kennen als de AVG' toegang mogen krijgen tot CBS-data. "Organisaties uit landen die geen dergelijk niveau van privacybescherming hebben, mogen hun huidige machtiging uitdienen maar komen dus niet meer voor een nieuwe machtiging in aanmerking", schrijft de dienst, al zegt het CBS niet om hoeveel partijen het dan gaat. Ook moeten wetenschappelijke instellingen 'voldoen aan wetenschappelijke normen' voordat ze toegang tot de data kunnen krijgen. Dat betekent vooral dat ze hun onderzoeksresultaten openbaar moeten maken. Die wijzigingen gaan per 1 augustus van dit jaar in.