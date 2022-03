Nederlandse productie van zonnestroom nam in 2020 met vijftig procent toe

De productie van stroom uit zonnepanelen is vorig jaar in Nederland toegenomen met vijftig procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers. Er werd zo'n acht miljard kilowattuur aan zonnestroom opgewekt.

In 2019 werd er volgens het CBS in Nederland zo'n 5,34 miljard kilowattuur aan zonne-energie opgewekt. Daarmee gaat het om een stijging van ongeveer vijftig procent. Volgens het CBS komt de stijging door de forse toename van opgestelde capaciteit. In 2020 is het totale vermogen van zonnepanelen gegroeid met ruim drieduizend megawatt, waarmee het totaal eind vorig jaar uitkwam op zo'n tienduizend megawatt.

Er wordt nog altijd meer hernieuwbare elektriciteit opgewekt uit biomassa en met windmolens. In 2020 was windenergie goed voor 13,9 miljard kilowattuur en uit biomassa werd 9,3 miljard kilowattuur opgewekt. Ook wordt er groene stroom opgewekt met waterkracht, maar dat gaat om slechts honderd miljoen kilowattuur per jaar.

De totale productie van groene stroom is vorig jaar in Nederland met veertig procent gestegen. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen kwam uit op 31 miljard kilowattuur. Een jaar daarvoor was dat 22 miljard kilowattuur.