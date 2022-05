Energiebedrijf begint met aanleg uitgestrekt zonnepark langs A58 bij Etten-Leur

Het energiebedrijf Vrijopnaam heeft naar eigen zeggen de eerste paal geslagen van het langste zonnepark van Nederland. Op een aarden geluidswal van bijna vier kilometer lang, gesitueerd langs de A58-snelweg bij Etten-Leur, komen ongeveer 6500 zonnepanelen te staan.

Bij dit project werken de gemeente Etten-Leur, de lokale energiecoöperatie DuurSaam Etten-Leur, ontwikkelaar Greenspread en energiebedrijf Vrijopnaam samen. Het energiebedrijf meldt dat inwoners tot zes weken na de opening van het zonnepark exclusief de mogelijkheid krijgen om een zonnepaneel in het park te kopen. Geïnteresseerden kunnen vanaf woensdag een offerte aanvragen en inmiddels zou al drie procent van de 6500 zonnepanelen gereserveerd zijn. Dat geldt exclusief voor inwoners van Etten-Leur, waarbij Vrijopnaam een postcodecheck uitvoert. Ook is het noodzakelijk een energiecontract bij het energiebedrijf af te sluiten.

Het zonnepark moet in oktober 2020 opengaan, waarbij in ieder geval omwonenden de kans krijgen een zonnepaneel op hun naam te zetten en de opgewekte stroom in mindering te brengen op de energierekening. Volgens Vrijopnaam verlaagt een zonnepaneel de energierekening met 15 euro per jaar.

Bas Wijnen, directeur van Vrijopnaam, licht dat tegenover BN DeStem verder toe. "Een paneel kost 99 euro en levert per jaar minstens 250 kilowattuur. Als je er twee neemt, krijg je er twee van ons gratis bij, dus samen goed voor minstens 1.000kWh. De koper ontvangt negen jaar lang alle stroom van zijn paneel. Van de winst die wij met deze stroom maken, krijg je als investeerder een jaarlijkse korting op je energierekening terug. Dan moet je in dit voorbeeld denken aan minstens een paar tientjes rendement per jaar, op die 198 euro. De hoogte is natuurlijk afhankelijk van de energieprijzen op dat moment." Overigens is de algemene regel dat kopers de eerste twee panelen gratis krijgen. Dat is niet alleen het geval bij een afname van twee panelen, zoals het hierboven weergegeven citaat wellicht suggereert.

In 2018 won Greenspread Brabant de aanbesteding voor het project, waarmee het bedrijf een contract voor twintig jaar heeft afgesloten voor de opstalrechten van de langgerekte helling van Rijkswaterstaat. Deze bevindt zich aan de A58, tussen afslagen 18 en 19, waarbij de helling drie keer door viaducten wordt onderbroken. Overigens zijn er tijdens een eerdere informatieavond kritische vragen gesteld over onder meer de eventuele reflectie van de zon, wat hinderlijk kan zijn voor de voorbijrijdende auto's. Het is onbekend hoe daar op is gereageerd.