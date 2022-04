Zonneweides, grote akkers vol met zonnepanelen, spelen een belangrijke rol in de energietransitie van Nederland. Door het hele land zijn er boeren die hun land verpachten aan energiemaatschappijen voor het opwekken van zonne-energie. Voordeel voor beide partijen: energiemaatschappijen krijgen in één klap een enorme oppervlakte tot hun beschikking voor het opwekken van zonne-energie, zonder dat ze daarvoor ingewikkelde constructies hoeven aan te leggen op daken van huizen en kantoorpanden. Boeren krijgen voor het verpachten van het braakliggende land een aanzienlijk hoger bedrag dan wat ze in deze tijd zouden krijgen voor het verbouwen van groenten of het houden van dieren op datzelfde land, mede dankzij subsidieregelingen.

Niet gek dus dat het aantal zonneweides in Nederland al jaren sterk toeneemt. De verschuiving van het boerenland naar zonnevelden heeft echter niet alleen voordelen. Grond permanent bezetten met zonnepanelen is waarschijnlijk niet goed voor de bodem en beperkt de landbouwproductie. Bovendien zit niet iedereen te wachten op een groot zwart veld in zijn achtertuin. Een groep ondernemers uit Oss wil met een voor Nederland redelijk uniek project zowel het verbouwen van groenten als het opwekken van zonnestroom mogelijk maken. En ze zijn niet de enigen; agrophotovoltaics, het combineren van landbouw en zonnestroom opwekken, is in opkomst. Is deze innovatie de oplossing voor het opwekken van energie op landbouwgrond?