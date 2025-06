Grote Franse parkeerplaatsen moeten vanaf 2023 overdekt worden met zonnepanelen

Franse parkeerplaatsen moeten vanaf 1 juli 2023 overdekt worden met zonnepanelen. Het gaat om parkeerplaatsen met tachtig plekken of meer. Parkeerplaatsen voor vrachtwagens en in historische omgevingen vallen niet onder de nieuwe wetgeving.

Het Franse parlement heeft de zonnepaneelwet eind vorige week aangenomen. De wet is vanaf 1 juli 2023 van kracht. Parkeerplaatsen met tussen de tachtig en vierhonderd plekken hebben vanaf dat moment vijf jaar de tijd om aan de wet te voldoen, zo meldt Public Sénat. Parkeerplaatsen met meer dan vierhonderd plekken hebben slechts drie jaar om zich aan de nieuwe wet aan te passen. Parkeerparken die zich tegen die tijd niet aan de wet houden, kunnen een boete van 50 euro per parkeerplaats per maand verwachten.

Volgens het Franse medium waren er tijdens het inrichten van de wetgeving veel discussies over eventuele verzachtende omstandigheden voor parkeerplaatshouders die niet op tijd aan genoeg zonnepanelen konden komen. Er werd beweerd dat Aziatische zonnepaneelfabrikanten blij zouden zijn met de wetgeving, omdat er door de wet een tekort aan panelen zou ontstaan. Volgens de Franse overheid mag er daarentegen 'geen vertraging zijn van de decarbonisatie van de economie'.

Met het overdekken van parkeerplaatsen kan volgens de Franse overheid tot 11 gigawatt aan stroom worden opgewekt. Dit zou gelijk zijn aan elf kernenergiecentrales, waarvan Frankrijk er tot dusver 56 heeft.