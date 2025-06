Een derde minder zonneparken aangelegd in Nederland door ongunstige markt

De bouw van nieuwe zonneparken in Nederland wordt belemmerd door zeer hoge bouwkosten en een onvoorspelbare energiemarkt. Daarom werden er van januari tot augustus 2022 bijna een derde minder van dergelijke parken gebouwd dan in dezelfde periode vorig jaar.

De hoge bouwkosten van zonneparken hebben verschillende oorzaken, schrijft Het Financieele Dagblad. Coöperatie Zonneklaar Doetinchem zegt bijvoorbeeld tegen de krant dat zonnepanelen zelf 20 procent duurder zijn geworden. Ook andere onderdelen zoals omvormers en montageonderdelen zijn fors in prijs gestegen. Daar komt bovenop dat installateurs momenteel ook veel duurder zijn.

Tegelijkertijd heerst er een onzekerheid op de energiemarkt. Parken met zonnepanelen worden over een periode van tenminste tien jaar terugverdiend en met de huidige bouwkosten duurt dat nog langer. Maar omdat de energieprijzen momenteel uitzonderlijk hoog zijn, zou het ook kunnen dat de inkomsten uit dergelijke parken op den duur juist lager worden.

Die twee factoren zorgen ervoor dat bouwprojecten voor nieuwe zonneparken de laatste maanden in een vroeg stadium al afgeschoten worden. Zeker aangezien dergelijke projecten doorgaans bijna volledig door banken gefinancierd worden, terwijl er nu een onaantrekkelijk hoge rente gehanteerd wordt, aldus Johannes Duijzer, topman van Sunrock. "'De businesscase voor grootschalige zonneparken is dood, vandaag de dag."

Brancheorganisatie Holland Solar doet daarom tegenover de NOS een oproep aan de Nederlandse overheid: door middel van hogere subsidies voor zonneparken zou de huidige stilstand van dergelijke projecten tegengewerkt moeten worden. De directeur van de organisatie zegt: "Juist in een tijd dat we zo snel mogelijk van het Russisch gas af willen, is de zon de oplossing daarvoor."