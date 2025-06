Apple bevestigt aan Europese USB-C-wet voor smartphones te gaan voldoen

Apple bevestigt te gaan voldoen aan de onlangs aangenomen EU-wet die USB-C-poorten in smartphones verplicht. Het bedrijf zei daarbij niet daadwerkelijk of ze een USB-C-poort op iPhones gaan plaatsen; een telefoon die alleen draadloos is op te laden, hoeft geen USB-poort te hebben.

Senior vicepresident Greg Joswiak bevestigt in gesprek met The Wall Street Journal dat Apple aan de onlangs aangenomen EU-wet zal voldoen. Met die wet wordt het voor smartphones, maar ook andere draagbare elektronica zoals tablets en oortjes, verplicht om een USB-C-laadpoort te hebben als ze bedraad kunnen worden opgeladen. Joswiak zegt dus dat zijn bedrijf deze wet niet juridisch aan wil vechten, maar aan de wet gaat voldoen.

Dit hoeft niet per se te betekenen dat iPhones in de toekomst verplicht van USB-C-poorten worden voorzien. De wet verplicht dit alleen als een apparaat bedraad kan worden opgeladen. Apple kan dus besluiten dat zijn telefoons alleen nog draadloos kunnen worden opgeladen. In het gesprek kwam dit niet ter sprake. Volgens een eerder gerucht test Apple wel iPhones met een USB-C-laadpoort.

Joswiak kreeg wel de vraag wanneer iPhones aan de wet gaan voldoen. "De Europese Unie bepaalt de tijdlijn voor Europese klanten", zei hij daarop. Fabrikanten hoeven pas over ruim twee jaar aan de wet te voldoen, ofwel op z'n vroegst eind 2024. Apple kondigt nieuwe iPhones normaliter in september aan, dus mogelijk duurt het dan ook tot de iPhone 17-generatie toestellen voordat Apple in de EU stopt met de Lightning-poort.

De Apple-topman ging ook niet verder in op de vraag of iPhones buiten de EU nog wel met Lightning-poort worden uitgerust. Hij gaf wel aan dat hij het niet eens is met de nieuwe wetgeving en dat 'een miljard klanten' al Lightning-kabels gebruiken. Hij vraagt zich dan ook af of de wet niet juist voor meer afval gaat zorgen, terwijl de Commissie met de wet juist afval wil tegengaan.