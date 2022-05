Met USB-C-uitgeruste iPhone X is op eBay verkocht voor 86.001 dollar

De met USB-C-uitgeruste iPhone X van Ken Pillonel, masterstudent robotica, is op eBay verkocht voor 86.001 dollar. De student vermeldt dat de koper een prototype krijgt dat niet gebruikt moet worden als dagelijkse telefoon en niet geopend mag worden.

In oktober publiceerde Pillonel een video op YouTube van de iPhone X die hij had uitgerust met een USB-C-poort. Begin deze maand deelde hij meer documentatie over het project en daaruit viel af te leiden dat de student aan de hand van reverse engineering had ontdekt hoe hij de Lightning-naar-USB-verbinding aan de praat moest krijgen. Hij maakte een eigen pcb met componenten, die hij tussen de accu en de Taptic Engine van het toestel plaatste.

Pillonel garandeert dat de zwarte iPhone X, die hij de 'eerste iPhone met USB-C ter wereld' heeft genoemd, zal functioneren bij ontvangst. Als de vermelde instructies echter niet gevolgd worden, draagt de koper de volledige verantwoordelijkheid. Die instructies houden in dat de aangepaste iPhone X niet restored of geüpdatet mag worden. Ook mag de inhoud niet gewist worden, mag de telefoon niet geopend worden en mag het toestel niet als dagelijkse telefoon worden gebruikt, aldus Pillonel.