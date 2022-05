Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de besproken producten, diensten, technieken en ontwikkelingen. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Dit is de tweede editie in deze serie. De eerste, met nieuws van oktober, kun je hier teruglezen. Voor deze editie doken we de archieven in van november tien, vijftien en twintig jaar geleden. November is de maand voor sint en kerst, waarin het nieuws traditiegetrouw in het teken staat van nieuwe consoles, nieuwe gadgets en alles wat onder de schoorsteen repectievelijk de kerstboom komt te liggen.