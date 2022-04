Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar tijdens het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, diensten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verder ging.

Want achteraf kijk je een koe altijd in de kont en dat geldt zeker voor nieuwsontwikkelingen. Daarom hebben we de archieven opengeslagen. We kijken naar welk nieuws op de frontpage verscheen precies twintig, vijftien en tien jaar geleden en hoe het afliep met de ontwikkelingen die we daar bespraken.