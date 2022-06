Op Tweakers verschijnen dagelijks tientallen nieuwsberichten, maar bij het schrijven weten we zelden hoe het afloopt met de producten, technieken en ontwikkelingen die we bespreken. In deze rubriek lezen we oude berichten terug en kijken we hoe het verderging.

Voor deze negende editie van Terug in de Tijd stellen we de tijdmachine in op juni 2002, 2007 en 2012. Dat is respectievelijk twintig, vijftien en tien jaar geleden. Zo komen we onder andere uit bij de internetzeepbel, de cd's van Twilight en Crazybytes en het begin van het verdwijnen van computerwinkels uit het straatbeeld.