Maandag sluit computerketen Paradigit de laatste overgebleven fysieke winkels in Eindhoven, Utrecht, Maastricht en Groningen. Na Dynabyte en MyCom verdwijnt daarmee nog een grote computerketen uit het Nederlandse straatbeeld: een einde van een tijdperk voor veel computerliefhebbers, zoals ook blijkt uit dit topic op GoT. Paradigit heeft in de afgelopen jaren volledig ingezet op online en vindt dat de fysieke winkels niet meer bij de strategie passen. Daar komt bij dat de winkels al jaren verlies maken. De coronacrisis gaf de doorslag. Met het verdwijnen van de winkels voegt Paradigit zich bij een inmiddels lange rij computerwinkels die de deuren sluiten. We kijken terug op ongeveer dertig jaar computerwinkels om de vraag te beantwoorden: hoe kan het dat computerwinkels niet meer passen in de Nederlandse winkelstraten?

De winkel van Paradigit in de Kruisstraat in Eindhoven, foto: Eindhoveninbeeld